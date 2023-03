O coaliție PSD-PNL, cea mai bună variantă

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, consideră că cea mai bună variantă pentru România este o coaliţie între PSD şi PNL. El susţine că cele două partide pot avea un viitor comun şi din 2024 în privinţa majorităţii parlamentare dacă vor face o alianţă politică.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri, dacă Gabriela Firea va fi susţinută şi de PNL în cursa pentru Primăria Capitalei.

„Nu am avut aceste discuţii în coaliţie de a avea candidaţi unici la Primăria Capitalei sau oriunde. Sunt anumite proiecţii. Îmi menţin părerea publică, cea mai bună variantă în acest moment pentru România este o coaliţie între cele două mari partide, Partidul Social Democrat şi Partidul Naţional Liberal. Văd această colaborare şi din anul 2024.

Cum vom creiona acest lucru, cum vom duce discuţiile politice, urmează în perioada următoare. Cred că cel mai important acum este să ne ridicăm la aşteptările românului în ceea ce priveşte actul guvernamental şi ce legi scoatem în Parlament”, a afirmat Marcel Ciolacu la Digi 24.

El a fost întrebat dacă se gândeşte la o alianţă electorală cu PNL pentru alegerile din 2024.

„E foarte greu după o campanie electorală în care mergi separat, să mai creionezi iarăşi o coaliţie, are şi politica ei, limitele sale. Dacă facem o alianţă politică eu cred că vom avea un viitor comun şi în 2024 în ceea ce priveşte majoritatea parlamentară”, a explicat liderul PSD.

Întrebat dacă există semnale în PNL că ar fi interesat de această variantă, Ciolacu a răspuns: „Am avut anumite discuţii cu primul-ministru. Ele nu au fost transferate în acest moment în josul partidului”.

Scenariu pentru alegerile din 2024

De asemenea, întrebat ce părere are despre Nicolae Ciucă, Ciolacu a avut numai cuvinte de laudă.

„Este un om de onoare, e un patriot, e un român şi avem foarte multe principii şi lucruri comune. Şi pentru mine şi pentru Nicolae Ciucă prioritară în acest moment este România”.

Liderul PSD a mai fost întrebat şi ce crede despre scenariul în care ar candida în tandem cu Nicolae Ciucă, el pentru preşedinţie, iar preşedintele PNL pentru funcţia de premier.

„Nu e un scenariu exclus, dar nu este unul simplu. Sunt cele două mari partide: Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din România foarte puţin probabil să accepte să nu aibe candidat.

În schimb, eu, ca şi preşedinte al PSD-ului, am schimbat regulile de desemnare a candidatului. Şi cred că este mult mai corectă abordarea pe care am propus-o colegilor mei, pe care colegii mei au acceptat-o. Restul nu am avut discuţii”, a mai afirmat Ciolacu.

