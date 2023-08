Explozie Crevedia. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat că în urma exploziei de la o staţie GPL din Crevedia a fost confirmat ”cel puţin un deces”. Alte 8 persoane au arsuri de diferite grade pe corp, unele dintre acestea vor fi duse la spitalele Bagdasar şi Floreasca, iar dacă este necesar, vor fi transferate în străinătate sau la alte spitale de mari arşi din ţară.

”Există şi decese, nu pot să confirm dacă unul sau două. Există circa 8 victime care au arsuri de grade diferite, una dintre ele cu arsuri extinse, este la Spitalul de Arşi, celelalte sunt îndrumate către spitalele care au secţii de arşi, respectiv Bagdasar şi Floreasca. Am constituit un grup de urgenţă la nivelul ministerului şi celelalte spitale care au secţii de chirurgie plastică vor îngriji pacienţii, dacă numărul lor va fi mai mare (…) Un deces este confirmat, pentru a doua victimă nu am încă confirmarea. Există deci şi decese. Cel puţin asta e informaţia pe care am primit-o eu”, a declarat Alexandru Rafila, la Digi 24.