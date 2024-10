De ce este atât de greu să ne detașăm de tehnologie? Pentru că a devenit o dependență. Este un drog fără de care indivizii nu pot trăi. Iar cel mai grav lucru este faptul că noile generații sunt expuse la riscurile tehnologiei de la vârste foarte fragede.

Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, s-a centrat pe sănătatea copiilor și cât de mult este aceasta afectată de interacțiunea cu tehnologia. Invitatul special al acestui podcast a fost Virgiliu Gheorghe, autor de cărți, biofizician și doctor în bioetică.

Tehnologia are un impact extrem de puternic asupra oamenilor. Acest aspect a fost analizat de invitat în cadrul podcastului. Smartphone-urile de care nu ne putem despărți se folosesc de inteligența artificială. Aceasta studiază utilizatorul și îi oferă acestuia mesaje care îi trezesc interes. Astfel, ajunge să funcționeze ca un drog.

Un studiu de la Harvard a arătat că aceste mesaje care ne interesează sunt prelucrate de o zonă specifică din creier. Este vorba de circuitele motivație-recompensă, aceeași zonă a creierului unde ajung și senzațiile generate de droguri, precum cocaina sau heroina.

„Practic, eu îmi droghez creierul tocmai pentru că îmi dirijează mesajul, în funcție de cât mă vede că stau pe postarea respectivă. El mă evaluează imediat. Să zicem că stau pe un mesaj 10 secunde. Ce este sub acest timp înseamnă că nu mă interesează.

Acest lucru a fost definit și de termenul de Nomophobie, starea patologică de neliniște și frică obsedantă generată de teama de a pierde telefonul.

Totuși, se pare că există soluții pentru rezolvarea acestei crize generate de tehnologie. Invitatul a precizat că o schimbare poate fi realizată cu pași mici. O variantă propusă de expert este interzicerea telefoanelor mobile în școli, după modelul implementat în Grecia.

„Dacă copilul stă șapte ore la școală și nu are telefon mobil, s-au salvat șapte ore. Cei mai mulți dintre copii petrec în medie 10 ore pe zi pe telefon. Am avut discuții cu tinerii adolescenți. Cei mai buni copii au zis că stau între trei și patru ore. Și eu am zis așa… Dacă din patru ore, o oră ai face sport, ai avea o condiție fizică excepțională.

O oră dacă studiezi o limbă străină o vei învăța într-un an. Dacă faci muzică, vei avea cunoștințe muzicale. Dacă faci citești o carte, cât reușești să citești într-o oră, vei avea minim 20 de cărți citite pe an. Acest lucru înseamnă cultură în doi-trei ani. Patru ore sunt suficiente ca să devii un om complet”, a spus Virgiliu Gheorghe.