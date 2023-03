Anchetatorii germani au scos la iveală că nava de pe care se presupune că au fost aruncate în aer conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2 a fost închiriată de o companie cu sediul în Polonia. Despre această companie se presupune că ar fi deținută de doi cetățeni ucraineni, spune presa germană.

Și presa de peste ocean a relatat, citând doi oficiali americani, că un grup pro-ucrainean ar fi fost implicat în exploziile Nord Stream.

Anchetatorii, scrie Die Zeit, spun că este vorba despre un iaht. Ei adaugă că la această operațiune așa numită secretă au participat șase persoane – cinci bărbați și o femeie. Potrivit anchetatorilor, în grup se afla un căpitan, doi scafandrii, doi asistenți și un medic. Aceștia ar fi livrat explozibilii și i-ar fi plantat lângă conductele Nord Stream.

S-au găsit urme de explozibili în cabina iahtului

În ceea ce privește echipamentul, se presupune că acesta a fost livrat înainte de operațiune. El ar fi lost livrat în port cu un camion.

Jurnaliștii germani adaugă că iahtul a părăsit orașul german Rostock la data de 6 septembrie 2022. Amintim că exploziile au avut loc 20 de zile mai târziu. În cabina iahtului au fost găsite urme de explozibili.

Presa rusă, citând Die Zeit, scrie că ofițerii de informații din Occident au trimis o notificare către serviciile europene în care se specifica implicarea părții ucrainene în explozii. Acest lucru se întâmpla toamna trecută.

Totuși, nu s-a descoperit cine a comandat sabotaju. Autoritățile de anchetă din Germania spun că dovezile duc spre Ucraina, însă ar putea ca acestea să fie falsificate.

Nu există dovezi care să-l incrimineze pe Volodimir Zelenski

Publicația The New York Times are informații care arată că SUA sau Marea Britanie nu au nicio legătură cu exploziile de la Nord Stream. Cu toate acestea, sursele publicației americane nu arată cine sunt cei care au făcut parte din grupul pro-ucrainean implicat în explozii.

Însă, s-a precizat că nu există nicio dovadă că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost implicat în aceste explozii.