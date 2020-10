Alţi doi angajaţi ai Casei Albe au fost testaţi pozitiv la COVID-19, potrivit unor informaţii apărute marţi în presă, la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a revenit la Casa Albă după externarea din spital unde a primit tratament pentru noul coronavirus, relatează Reuters.

Unul dintre valeţii lui Trump, un membru activ al armatei SUA care a călătorit cu preşedintele săptămâna trecută, are noul coronavirus, a declarat un reporter Bloomberg News pe Twitter, citând surse neidentificate.

Bloomberg şi alte mass-media din SUA au informat, de asemenea, că un asistent militar al lui Trump are COVID-19.

Purtătoarea de cuvânt a președinției americane, infectată cu coronavirus

Kayleigh McEnany, purtăroarea de cuvânt a președinției americane, a anunțat că a fost testată pentru coronavirus și că rezultatul a ieșit pozitiv. Anunțul acesteia vine după ce în urmă cu câteva zile președintele american, Donald Trump, și soția sa au fost testați pozitiv pentru coronavirus.

”După ce am fost testată negativ de fiecare dată, inclusiv în fiecare zi începând de joi, luni dimineaţă am fost testată pozitiv pentru COVID-19 fără să am simptome”, a scris McEnany pe Twitter.

În timp ce preşedintele Donald Trump este în continuare internat în urma infectării cu noul coronavirus, purtătoarea sa de cuvânt a mai menţionat în postare că unitatea medicală a Casei Albe a stabilit că printre contacţii ei apropiaţi nu se numără ziarişti.

McEnany a susţinut joia trecută un briefing de presă la Casa Albă, cu numai câteva ore înainte ca Hope Hicks, o consilieră apropiată a lui Donald Trump, să fie testată pozitiv pentru COVID-19, puţin timp mai târziu preşedintele însuşi şi soţia sa, Melania, fiind la rândul lor testaţi pozitiv.