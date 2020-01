În luna septembrie a anului 2017, regretata jurnalistă l-a avut ca invitat în emisiunea sa de la Canal 33, ”INTERVIURI (NE)CONVENŢIONALE”, pe atunci deputatul Ludovic Orban. Cel mai interesant moment a fost acela în care actualul premier a vorbit despre fiul său, pe care îl iubește foarte mult și de care este foarte mândru.

„Merge pe 18. E aplecat spre ştiinţele exacte, fizică, matematică, chimie… E şi în zona informaticii, dar spune că nu vrea să stea toată viaţa în faţa unui computer şi nu vrea să meargă spre IT. Mă bucur că învaţă, că e serios. L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat.

Am încercat să-i spun punctul de vedere. Nu am apelat la interdicţii, la pedepse, nici măcar nu l-am ameninţat că-l opresc. Au fost unele pedep se, dar neaplicat cu nervi, ci calm şi cu explicaţii. Am trecut de perioada asta, de la 15 ani nu am mai avut niciun motiv să-i aplic vreo pedeapsă. E pe propriile picioare, caută să-şi găsească rezolvări la toate problemele cu care se confruntă”, declara Ludovic Orban în 2017, în cadrul emisiunii Cristinei Țopescu.

Cine este soția lui Ludovic Orban?

Despre ea s-a vorbit chiar și mai puțin. Din declarația de avere am aflat că aceasta este de profesie psiholog, iar cei care o cunosc spun că este unul foarte bun. Mihaela Orban este astăzi și psihopedagog și directoarea unui grădinițe private din Capitală. Mai mult decât atât, ea este și consilier în cadrul unei fundații, Asociația Miruna, care se ocupă cu educarea copiilor și tinerilor din țara noastră.

