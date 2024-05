Întrebat dacă mai consideră că lupta pentru Capitală se dă între el și Piedone, Nicușor Dan a spus că toate datele indică asta. Şi voluntarii care au strâns semnături în campanie i-au transmis acelaşi lucru.

Totuşi, actualul edil îl îndeamnă indirect pe Piedone să se retragă din cursă.

Eu am făcut un sondaj pe care l-am prezentat și am luat în calcul și scenariul în care candidează Piedone și Firea din partea PSD-PNL și seamănă mult cu acest ultim sondaj în care Piedone e cu 7-10 procente în fața lui Firea.

Actualul primar al Capitalei nu crede este vizat de o lovitură de campanie.

Întrebat dacă este surprins că Gabriela Firea e pe primele locuri în sondaje, Nicușor Dan a răspuns:

Edilul a adăugat:

„Tot timpul în București am avut o luptă PSD anti-PSD. În 2020 am avut cele două mari partide de dreapta care au ale candidat unic și așa am câștigat noi. În 2016 am avut un singur candidat pe partea stângă și a câștigat Firea. Depinde care dintre bazinele astea se motivează mai bine și vine la alegeri”.