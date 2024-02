Nicușor Dan a spus că problema termoficării în București este una complicată, și se rezolvă doar schimbând conducte.

“Nu am făcut niciodată această promisiune. Dimpotrivă, în toate, că am fost în zeci de emisiuni în campania electorală, am spus că problema termoficării este una complicată care se rezolvă în timp, schimbând conducte.

Noi am schimbat în trei ani conducte cât au schimbat alţi primari în 30 de ani”, a declarat Nicuşor Dan.