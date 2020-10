Nicușor Dan are planuri imense pentru București. După ce a zdrobit-o pe Gabriela Firea în alegeri, independentul susținut de PNL și USR PLUS are planuri uriașe pentru București.

Nicușor Dan anunță revoluția!

Nicușor Dan anunță o adevărată revoluție în București. Acesta a dezvăluit când nu vor mai fi probleme cu apa caldă şi căldura în Bucureşti. În trei ani se vor schimba 300 de kilometri din reţeaua de termoficare. „Un răspuns definitiv îl vom avea peste câteva luni când vom înțelege care e situația rețelei. În trei ani o să facem 300 de km de rețea.

Trebuie să lucrezi în casetă. Scoți bucată cu bucată. Nu trebuie să sapi tot bulevardul. Astea sunt cifrele pe care le confirm. Există și soluții temporare cu niște rășini care acoperă partea interioară. Ele sunt bune pentru conductele care nu sunt extrem de deteriorate. Ca să vedem care e starea rețelei trebuie să mergem cu un scanner. Indicatorul cel mai clar este câți bani investești.

Pentru următorii 3 ani avem 500 de milioane de euro. Pentru perioada următoare vom menține subvenția la apă caldă și căldură.

În doi ani nu vor mai fi probleme. Acest răspuns trebuie validat de situaţia de pe teren”, a declarat Nicuşor Dan, conform hotnews.ro.

Nicuşor Dan a anunţat că preluarea mandatului de primar va mai întârzia 7 – 10 zile. Primarul şi consilierii generali trebuie să depună împreună jurământul. Deşi mandatul său a fost validat de către Tribunalul Bucureşti, aceeaşi instanţă a decis că validarea consilierilor este de competenţa Judecătoriei Sector 1, dosarul fiind trimis la instanţa respectivă.

„Din păcate, preluarea mandatului meu va mai întârzia 7-10 zile, ceea ce nu e deloc bine din perspectiva crizei medicale în care ne aflăm. Iată explicaţia: Codul Administrativ spune că Primarul General îşi preia mandatul (depune jurământul) odată cu Consiliul General. Şi Primarul şi Consiliul trebuie validaţi anterior de instanţă”, a scris Nicuşor Dan pe o rețea de socializare.

Potrivit acestuia, „Codul Administrativ are o formulare uşor neclară asupra instanţei competente pentru Bucureşti: primarul şi consiliul sunt validaţi de judecătoria în raza căreia se află circumscripţia în care au avut loc alegeri”.

„Tribunalul Bucureşti a validat mandatul meu acum câteva zile, apreciind că, întrucât nicio judecătorie de sector nu acoperă circumscripţia Bucureşti, competent este Tribunalul Bucureşti. Azi însă, printr-un alt complet, Tribunalul Bucureşti a trimis dosarul de validare a consilierilor generali la Judecătoria Sector 1. După motivare (peste 1-2 zile), dosarul va ajunge la Judecătoria Sector 1. Probabil Judecătoria va trimite la Tribunal. Se va constata conflict de competenţă şi dosarul va ajunge la Curtea de Apel, care va trimite la Tribunal”, a mai scris Nicuşor Dan.

Acesta a preciat că şi după ce dosarul ajunge la Tribunal vor mai fi necesare două zile pentru un eventual apel. Mandatul lui Nicuşor Dan ca primar general al Capitalei a fost validat, luni, de Tribunalul Bucureşti.

Sursa foto INQUAM / Octav Ganea