Nicu Paleru este dărâmat. El se află în aceste momente în doliu. Mama celebrului cântăreț de muzică lăutărească a încetat din viață. Vestea cea tristă a fost anunțată chiar de către el pe pagina lui de socializare. El a postat pe Facebook un mesaj, alături de o fotografie în care apare lângă femeia care l-a adus pe lume.

„Drum lin, Dumnezeu să te odihnească în pace scumpă mamă”, a scris Nicu Paleru pe Facebook.

În fotografia care însoțește tristul mesaj, Nicu Paleru apare alături de mama sa. El este extrem de zâmbitor, dovadă a faptului cât de mult a iubit-o pe cea care i-a dat viață. Imediat pe pagina sa de socializare au început să curgă mesajele de condoleanțe.

„Dumnezeu sa o odineasca in pace Nicusor a fost o mama minunata Sa va dea dumnezeu putere sa treceti peste aceasta durere grea!!!!!”, a scris un apropiat.

Probleme cu care s-a confruntat Nicu Paleru

Trebuie spus că acesta nu este singurul moment de cumpănă prin care trece Nicu Paleru. El s-a confruntat în trecut cu mai multe probleme. Au fost și legate de bani și de sănătate. În plus, cântărețul a trecut printr-o lungă perioadă de depresie, mai ales după ce și-a pierdut averea și s-a luptat cu dependența de alcool. El a reușit, în cele din urmă, să depășească aceste momente și să-și revină. De-a lungul timpului, printre cei care l-au susținut în lupta cu demonii săi a fost și mama sa, care i-a fost alături în cele mai dificile momente. Chiar la Antena Stars el a povestit că a făcut şi excese, pe fondul unor greşeli.

„Pe la 37 de ani am pierdut tot, familie, casă, absolut tot. Am rămas şi cu nişte datorii, nu am jucat la jocuri de noroc, doar că am vrut mai mult decât trebuia. Atunci am zis, «Doamne, mă las pe mâna ta». Şi acela a fost momentul în care mi-am dat seama că nu mai am putere. M-am apucat şi de băutură, era o formă de depresie, deznădejde. Apoi am cunoscut-o pe soţia mea într-un turneu în America”, a spus Nicu Paleru.

