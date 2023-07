Prețul final a fost stabilit la 104 lei pe acțiune, iar valoarea pe piață a Hidroelectrica este de 9,4 miliarde de euro.

Oferta inițială a Fondului Proprietatea a fost de 17,3% din acțiunile Hidroelectrica, însă datorită cererii mari, a decis să lichideze toată deținerea, de 19,5%. La vânzare au fost, așadar, 89,7 milioane de acțiuni, dintre care 17,9 milioane au revenit investitorilor de retail.

Investitorii de retail au plasat ordine pentru cumpărarea unui număr de 55,8 milioane de acțiuni, pentru care au virat 6,25 de miliarde de lei. Segmentul fiind puternic suprasubscris, alocarea se va face după metoda pro-rata, iar indicele de alocare este de 0,32.

În cadrul ofertei, investitorii de retail au cotat la 112 lei pe acțiune. Prețul final al ofertei este însă de 104 lei, ceea ce înseamnă că vor primi diferența. O mare parte din bani vor fi returnați și pentru că alocarea va fi mai mică decât cererea din cauza suprasubscrierii mari.

De asemenea, 85% dintre subscrierii de pe tranșa investitorilor mici va beneficia de discountul de preț de 3%, pentru că au ofertat în primele cinci zile. Prețul de alocare pentru acest segment va fi, așadar, de 100,88 de lei.

Listarea Hidroelectrica va atrage investitori străini

Nicu Marcu, șeful ASF, a lăudat, la rândul său, listarea companiei.

„Autoritatea a susținut permanent ca listarea Hidroelectrica să fie numai în România. Am avut încredere în piața din România, am avut încredere în faptul că o să fie lichiditate în piață și acest lucru ni s-a confirmat. Eu, în urmă cu un an de zile am tras acest semnal de alarmă și am spus că nu o să fiu de acord decât cu o singură listare și asta să se facă în Romania. Automat evaluarea Bursei va fi cât de curând refăcută și va trece la un alt stadiu de piață emergentă.

Automat, în acest context marii investitori din Europa, și nu numai, vor veni către BVB pentru că încrederea în această piață, în BVB, este mult mai mare decât până acum, și lucrurile se vor schimba radical. Deja începem să devenim un pol de putere economică în toată regiunea.”, a afirmat acesta.