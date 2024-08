Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale, partidul dispune atât de un rezultat promițător, cât și de o tendință favorabilă.

Liderul liberal exprimă optimism în legătură cu faptul că „armata de primari” a PNL va putea atinge un rezultat similar cu cel obținut în alegerile locale.

În acest context, Ciucă a declarat că PNL se bucură de un rezultat favorabil și de o tendință pozitivă în preferințele alegătorilor.

”Avem şi un scor bun, şi un trend foarte bun. PNL, înainte de alegerile locale, eram estimaţi ca scor în alegerile locale la 15-16%. Am închis la 30%, am închis la cinci procente sub PSD.

Eu am foarte mare încredere în tot ceea ce înseamnă armata de primari, eu zic că sunt foarte motivaţi pentru că au văzut ce a însemnat PNL cinci ani la guvernare”, a explicat liderul PNL.