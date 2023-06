Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a avut luni o nouă ședință de coordonare cu miniștrii și secretari de stat ai Partidului Național Liberal. Acesta a subliniat importanța continuării proiectelor importante demarate până acum „într-un ritm susținut și eficient”, astfel încât acestea să producă schimbări pozitive în viața românilor.

Continuarea proiectelor majore demarate, foarte importantă

„Am avut astăzi (luni – n.r.) o nouă ședință de coordonare cu miniștrii și secretari de stat ai Partidului Național Liberal, pentru a discuta despre agenda guvernamentală de săptămâna aceasta, dar și despre prioritățile pe fiecare domeniu. Este important ca toate proiectele mari demarate până acum să fie continuate, într-un ritm susținut și eficient, astfel încât acestea să producă schimbări în bine în viața românilor”, anunță Nicolae Ciucă.

Printre proiectele menționate de acesta se numără reabilitarea și construcția de școli, precum și Programele Operaționale Regionale, care vor contribui la modernizarea mai multor orașe din România.

„Tot pentru a continua dezvoltarea locală și pentru a reduce disparitățile dintre regiuni, una dintre prioritățile PNL este continuarea implementării cu succes a programului liberal <Anghel Saligny>, care va asigura fondurile necesare construcției a 10.000 de km de drumuri județene. Concomitent cu acestea, vom continua și dezvoltarea rețelelor de apă-canal, dar și extinderea rețelelor de gaze, finanțate atât prin fonduri europene, cât și prin fonduri de la bugetul de stat.

Dezvoltarea României prin investiții și îmbunătățirea nivelului de trai al românilor rămân principalele noastre obiective la guvernare”, încheie Ciucă.

România s-a dezvoltat în ciuda dificultăților și crizelor

Recent, fostul premier declara că România a mers înainte şi s-a dezvoltat, în ciuda dificultăţilor şi crizelor cu care s-a confruntat din noiembrie 2021 şi până în prezent.

„În pofida dificultăţilor şi crizelor cu care ne-am confruntat din noiembrie 2021 şi până astăzi, România a mers înainte şi s-a dezvoltat. Iar rezultatele guvernării pe care am avut cinstea să o conduc sunt evidente şi susţinute de cifre. Astfel, în 2022 şi 2023 am avut o creştere economică robustă, în medie de peste 5% pe an. De asemenea, am reuşit să reducem pe cât posibil decalajele de dezvoltare faţă de celelalte ţări membre ale Uniunii Europene.

Vă reamintesc PIB pe locuitor în România, calculat la paritatea puterii de cumpărare, a ajuns în 2022 la 77% din media Uniunii Europene. Astăzi, România este la un nivel cu Portugalia şi Ungaria la puterea de cumpărare a populaţiei”, spunea Nicolae Ciucă în Parlament.