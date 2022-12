Prim-ministrul României, Nicolae-Ionel Ciucă a avut sâmbătă, 17 decembrie 2022, la Palatul Victoria, o întrevedere oficială cu premierul Georgiei, Irakli Garibashvili, aflat într-o vizită oficială în România cu ocazia semnării Acordului între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Ungariei și României privind Parteneriatul Strategic în domeniul dezvoltării și transportului energiei verzi.

Cu această ocazie, Nicolae Ciucă și Irakli Garibashvili au discutat despre Parteneriatul Strategic româno-georgian şi despre posibilităţile de a dezvolta relaţiile economice bilaterale, în contextul european.

Premierul României a subliniat necesitatea dezvoltării coridoarelor de transport şi energetice între Caucaz şi Uniunea Europeană, valorificând oportunitatea ancorării Georgiei la proiecte susţinute de Uniunea Europeană, precum cablul energetic submarin Azerbaidjan – Georgia – România – Ungaria, cablul submarin de date care va uni Georgia de România şi coridorul de transport Est-Vest Marea Neagră – Marea Caspică. El a precizat, totodată, importanţa finalizării în zece luni a studiului de fezabilitate pentru terminalele LNG din porturile georgiene şi româneşti.

La rândul său, Irakli Garibashvili a mulţumit părţii române pentru sprijinul oferit aspiraţiilor de integrare europeană şi euroatlantică. Premierul Georgiei a prezentat situaţia politică, economică şi de securitate a țării sale, împărtăşind viziunea lui Nicolae Ciucă privind evoluţia războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina.

Cei doi prim-miniştri au făcut o evaluare a vulnerabilităţilor regionale create de atacurile ruse la adresa infrastructurii energetice ucrainene. Ambele părţi şi-au arătat sprijinul pentru menţinerea stabilităţii Guvernului pro-european în Republica Moldova. Nicolae Ciucă a evocat eforturile României de sprijinire a Republicii Moldovei şi Ucrainei.

Premierul Georgiei l-a invitat pe Nicolae să efectueze o vizită la Tbilisi, ocazie cu care să fie lansat Planul de Acţiune a Parteneriatului Strategic dintre cele două state şi dialogul strategic dintre cele două ministere ale Afacerilor Externe, scrie într-un comunicat de presă emis de către Guvernul României.

„ Am ținut discuții productive cu premierul României, Nicolae Ciucă. Concentrat pe importanța proiectelor regionale și pe rolul crescând al Mării Negre. Recunoscători pentru sprijinul României față de aspirațiile Uniunii Europene și încrezători că parteneriatul româno-georgian se va adânci în multe domenii de interes reciproc”, a scris, sâmbătă, Irakli Garibashvili pe contul lui de Twitter.

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) December 17, 2022