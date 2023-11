Într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare, Nicolae Ciucă a scris că operaționalizarea sistemelor de rachete Patriot este un pas important pentru Armata Română.

„Am asistat astăzi la primele trageri reale cu sistemele de rachete Patriot intrate în înzestrarea Forțelor Aeriene Române. Operaționalizarea acestor sisteme este cea mai importantă etapă a acestui program esențial de înzestrare a Armatei României”, a scris Nicolae Ciucă pe Facebook.

Nicolae Ciucă: Spațiul aerian al țării noastre este, de astăzi, mai sigur

De asemenea, liderul liberal a spus că spațiul aerian al României este mai sigur. Acest lucru se datorează echipamentelor din înzestrarea Armatei. Un alt factor important este garanția de securitate oferită de apartenența la „cea mai puternică alianță politico-militară din lume”.

„Spațiul aerian al țării noastre este, de astăzi, mai sigur, atât datorită echipamentelor din înzestrarea Armatei, dar și datorită garanțiilor de securitate oferite de apartenența la cea mai puternică alianță politico-militară din lume și de Parteneriatul Strategic cu aliații americani. Asigurarea securității României, a unui climat sigur în regiune, este una din condițiile esențiale pentru asigurarea prosperității și dezvoltării durabile a țării”, a conchis Ciucă.

Preşedintele Senatului nu este singurul care a participat la Ziua Distinşilor Vizitatori a exerciţiului tactic cu trupe şi trageri reale PATRIOT SPARK 23, în poligonul Capu Midia, judeţul Constanţa.

Au mai fost prezenți ambasadorul SUA la Bucureşti Kathleen Kavalec, premierul Marcel Ciolacu, ministrul Apărării Angel Tîlvăr, şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, şi alţi ofiţeri de rang înalt.

Kathleen Kavalec a subliniat importanţa parteneriatului strategic bilateral

Totodată, Kathleen Kavalec a subliniat importanţa parteneriatului strategic bilateral şi relaţia puternică de securitate dintre cele două ţări. Ministrul Angel Tîlvăr a postat și el un video de la exerciţiile care au avut loc la poligonul Capu Midia.

„Prima tragere cu sistemul de rachete sol-aer PATRIOT aflat în dotarea Forţelor Aeriene Române, în poligonul Capu Midia”, a scris Tîlvăr.

Ciucă a făcut eforturi pentru realizarea acestui program

Amintim că Nicolae Ciucă este cel care a făcut eforturi pentru realizarea acestui program. Acest lucru se întâmpla din postura de ministru al Apărării. Programul a fost iniţiat în 2017.

La momentul respectiv, ministrul Apărării Naţionale a transmis către partea americană Scrisoarea de cerere – LOR for LOA (Letter of Request for Letter of Offer and Acceptance).

Prin aceasta a fost solicitată achiziția a 7 sisteme/FU (Fire Units) PATRIOT configurația 3+ , din producția curentă, a muniției, echipamentelor de sprijin și serviciilor aferente.

Achiziția a fost planificată a se derula în două etape: etapa I – 4 sisteme, etapa a II-a – 3 sisteme.

Intrarea în serviciu a sistemelor PATRIOT va asigura creşterea nivelului de securitate al României. Este vorba despre operaţionalizarea unei capabilităţi defensive mature, întărirea poziţiei şi imaginii României ca furnizor de securitate regional.

Este vizată şi consolidarea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA, prin intensificarea cooperării în domeniul militar, transferul de tehnologii şi informaţii şi creşterea nivelului încrederii între SUA şi România.