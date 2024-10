Prezent la emisiunea Punctul Culminant cu Victor Ciutacu, liderul PNL Nicolae Ciucă, care își va lansa oficial programul prezidențial mâine, a răspuns unor întrebări.

Nicolae Ciucă subliniază faptul că președintele României trebuie să reprezinte interesele tuturor românilor, indiferent de preferințele politice ale acestora.

În cadrul intervenției de la România TV, liderul PNL a abordat tema ingerințelor rusești în alegerile din Republica Moldova, subliniind importanța conștientizării cetățenilor asupra faptului că singura opțiune viabilă este cea a libertății și democrației. Acesta îi acuză pe principalii săi contracandidați că acționează în interesul Rusiei.

Ciucă a afirmat că este esențial ca oamenii să fie informați și să aibă capacitatea de a lua decizii corecte, fără a fi influențați de diverse demersuri, inclusiv de acțiunile Curții Constituționale.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu ar avea vreun interes în sprijinirea Federației Ruse, Nicolae Ciucă a afirmat că Ciolacu este motivat de propriile interese. El a subliniat că promovarea lui George Simion pentru turul doi al alegerilor ar însemna, de fapt, promovarea intereselor Moscovei.

Întrebat despre o posibilă fraudă la vot, Nicolae Ciucă spune că îi este teamă să nu se întâmple ce s-a întâmplat la CCR.

„Mi-e frică să nu se întâmple ce s-a întâmplat la CCR. Dacă e să ținem cont de ce vor să facă cu votul, e normal să apărăm urnele. Vigilența ne obligă să luăm măsuri în consecință.

Am intrat cu bună-credință, am în continuare. Sunt militar, nu am ținut cont de buna-cuviință și am luat decizii corecte, drepte. Nu vă bateți joc de noi. Nu suntem bătaia de joc a nimănui. Tot ce am realizat la guvernare, cu toate cele bune și mai puțin bune, nu ne-am dat niciodată înapoi să recunoaștem ce nu am făcut bine, dar am spus românilor ce e corect. Vrem să fim tratați cu onestitate, corect, să nu ne facă pe la spate pentru că nu suntem chiar atât de naivi.„