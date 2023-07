„4,4% este ținta noastră de deficit. Măsurile care au fost aprobate până acum în Guvern se ridică la peste 3 miliarde de lei. S-a discutat despre măsuri pentru a obține bani suplimentari la buget pentru a susține aceste cheltuieli. Am văzut foarte clar că atunci când am reușit să coordonăm investițiile din bugetul de stat cu cele din fonduri europene am obținut un trend de creștere economică. Am afirmat de nenumărate ori că toate aceste măsuri trebuie să fie rezultatul unor discuții cu oamenii din domeniul pe care dorim să intervenim. O discuție cu producătorii și procesatorii este necesară, de aceea nu mă pot pronunța asupra unor măsuri. Știm cu toții că în momentul în care nu ne încadrăm în ținta de deficit riscăm să pierdem fondurile europene”, a declarat acesta.

Vor avea loc discuții privind măsurile de încadrare în ținta de deficit bugetar

Nicolae Ciucă a spus, de asemenea, că după ora 13.00 se va discuta la nivelul Guvernului şi ulterior, în această după-amiază, în coaliţie, în legătură cu cifrele pe care le vor pregăti ministerele de linie, privind măsurile fiscale care trebuie luate pentru încadrarea în ţinta de deficit bugetar.

”În cadrul Biroului am convenit să avem astăzi, după ora 13.00, discuţii la nivelul Guvernului şi ulterior, în această după-amiază, în coaliţie, pe cifrele pe care le vor pregăti ministerele de linie. Ca atare nu avem o decizie în acest sens”, a declarat el.

Potrivit președintelui PNL, ținta noastră de deficit bugetar este de 4,4%, iar măsurile aprobate până în prezent la nivelul Guvernului, se ridică la valoarea de aproximativ 3 miliarde de lei.

”În acest sens, au fost discutate aspectele care ţin de posibilitatea de a obţine mai multe fonduri la buget, pentru a compensa aceste cheltuieli (..) referitor la taxarea suplimentară a jocurilor de noroc, taxa pe vicii, redevenţele şi tot ceea ce poate să constituie buget suplimentar la nivelul statului au fost analizate, ţinând cont de nevoia de menţinere a fondurilor pentru investiţii”, a declarat Nicolae Ciucă.

PNL a respins proiectul privind ridicarea pragului parlamentar

Liderul liberalilor mai anunțat că în cadrul aceleiași ședințe, a fost dat un vot de respingere pentru proiectul PNL privind ridicarea pragului parlamentar, înregistrându-se doar o abţinere.

”Am avut şedinţa Biroului Executiv, în care am discutat şi am supus votului respingerea proiectului de lege iniţiat de aproximativ 15 parlamentari PNL pentru ridicarea pragului parlamentar. A fost o respingere aproape unanimă, o singură abţinere”, a spus acesta.

Potrivit lui Nicolae Ciucă, din dezbatere a reieşit foarte clar poziţia liberalilor pentru a menţine procesul de consolidare a democraţiei prin susţinerea unei reprezentativităţi cât mai mari la nivelul instituţiei parlamentare.

”De asemenea, a fost aprobată recomandarea retragerii acestui proiect”, a adăugat liderul PNL.