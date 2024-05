Președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciucă, a declarat marți, într-o conferință de presă la Timișoara, că anul 2022 a marcat cel mai mare nivel al investițiilor străine directe (ISD) în România, atingând 10,3 miliarde de lei, chiar dacă a fost anul în care a început invazia Federației Ruse în Ucraina, care a generat o anumită nesiguranță în rândul investitorilor străini.

Nicolae Ciucă a explicat că, atunci când se discută despre investiții străine directe (ISD), se referă strict la capitalul provenit de la investitori din afara țării.

El a subliniat că România a atins un record al ISD în anul 2022, cu un total de 10,3 miliarde de lei, în ciuda provocărilor generate de începutul invaziei Federației Ruse în Ucraina, care a creat o atmosferă de nesiguranță pentru investitori.

Ciucă a precizat că această performanță a fost realizată exclusiv cu fonduri de la investitori străini.

Ciucă a subliniat că măsurile și programele care au vizat utilizarea fondurilor europene și a banilor de la buget au avut ca scop sprijinirea și consolidarea capitalului românesc. El a comparat situația actuală cu cea din 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, când cifra de afaceri a mediului de business din România era de 490 miliarde de lei, față de 2.700 miliarde de lei în prezent.

Nicolae Ciucă a evidențiat necesitatea consolidării capitalului românesc, explicând că firmele din România au o contribuție semnificativă la bugetul de stat și la profitabilitatea generală. El a menționat că aceste firme contribuie cu 7,8% la buget, comparativ cu doar 3,7% cât contribuie investitorii străini.

Această diferență subliniază importanța ca Guvernul și instituțiile statului să fie parteneri de încredere pentru mediul de afaceri autohton. Ciucă a argumentat că firmele românești sunt mai stabile și mai dedicate țării, spre deosebire de unele firme străine care ar putea pleca în fața dificultăților.

De exemplu, când a început războiul din Ucraina, antreprenorii români au rămas în țară și au căutat modalități de a se consolida și stabiliza mai bine, demonstrând astfel angajamentul lor față de economia națională.

„Partea de consolidare a capitalului românesc este absolut necesară. Capitalul românesc, pe ceea ce înseamnă partea de profitabilitate și contribuție la buget, are o cifră de 7,8%, în condițiile în care la nivelul investitorilor străini este de 3,7%.

Putem observa că nu întâmplător am zis că Guvernul și instituțiile statului trebuie să fie partenerii mediului de afaceri, pentru că mediul de afaceri, capitalul românesc, este cel care are cea mai consistentă contribuție la bugetul de stat, are stabilitate și nu am auzit să plece în condiții de dificultate din țară.

Când a început războiul din Ucraina, oamenii de afaceri din România au rămas aici și chiar au căutat soluții să se consolideze mai bine, să se stabilizeze”, a mai transmis președintele PNL.