România caută soluţii, după refuzul Austriei privind aderarea la Schengen

România nu se dă bătută şi continuă bătălia pentru intrarea în spaţiul Schengen, anunţă ferm premierul Nicolae Ciucă. Mai mult, şeful Guvernului lasă de înţeles că România s-ar putea decupla de Bulgaria în acest demers.

„În acest moment, se discută cu instituțiile europene și cu președinția cehă pentru a putea să identificăm care sunt soluțiile imediate care pot fi luate, și de asemenea discutăm cu partea suedeză pentru că urmează să preia președinția de la Cehia și să analizăm oportunitatea repunerii pe agenda Consiliului a deciziei de aderare”, a declarat vineri, 9 decembrie, Nicolae Ciucă.

„În acest moment, se discută la nivelul MAE și cu instituțiile europene care ar putea fi soluțiile și demersurile care să ducă la o decizie favorabilă.

Altfel, să repunem pe agendă subiectul, în condițiile în care Austria își menține decizia politică de a nu fi de acord cu aderarea Românieri, nu cred că este oportun”, a adăugat prim-ministrul, întrebat de jurnalişti dacă preşedintele Iohannis ar putea cere convocarea unui Consiliu JAI extraordinar.

România se desparte de Bulgaria pe drumul spre Schengen?

Cât despre analiza legată de decuplarea de Bulgaria, o astfel de măsură nu ar presupune o reevaluare, a punctat Nicolae Ciucă.

„Aceasta e o a doua măsură pe care trebuie să o analizăm, și anume decuplarea de Bulgaria, pentru că aici este un demers pe care fiecare țară trebuie să și-l asume individual.

Discutăm de poziții diferite, practic în 2012 când s-a realizat acest pachet în care am mers la tandem cu Bulgaria și de asemenea am avut și condiționalitatea MCV-ului. Astăzi România nu mai are raport pe MCV”, a mai declarat, vineri, premierul Nicolae Ciucă.

Cine este vinovat pentru eşecul Schengen?

Cât despre vinovaţi, şeful Guvernului spune că nu trebuie acum căutaţi vinovaţii în interiorul României.

„Nu căutăm vinovați în interior pentru că nu facem altceva decât să dăm satisfacție celor care s-au opus aderării noastre”, a declarat Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul a cerut „o abordare decentă și unitară pentru demersurile pe care urmează să le facem”.

Unii români şi-au închis conturile la băncile austriece. Nicolae Ciucă: Este o decizie individuală, trăim într-o țară liberă

Un alt subiect comentat de premierul Nicolae Ciucă a fost cel al boicotului cerut de multe voci la adresa companiilor din Austria, inclusiv de către Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte al PNL.

Rareș Bogdan a cerut joi companiilor de stat să-și închidă conturile de la Raiffeisen și Erste: „Comportamentul Austriei a fost sfidător, revoltător, agresiv și nesimțit la adresa României”.

Întrebat despre închiderea conturilor la băncile austriece, decizie anunţată de mai mulţi români, premierul Nicolae Ciucă a replicat:

„Este o decizie individuală, a fiecărui cetățean. Trăim într-o țară liberă, în care fiecare ia deciziile pe care le consideră că este bine să le ia.”

Nicolae Ciucă nu a dorit să spună dacă are cont deschis la vreo bancă austriacă.