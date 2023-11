Așadar, Nicolae Ciucă a explicat că PNL se află pe finalizare cu fuziunea prin absorbție cu ALDE. Totodată, acesta a susținut că coagularea dreptei se va face în jurul PNL, deoarece formațiunea pe care o conduce este „singurul partid” care poate face acest lucru.

La începutul Consiliului Național al PNL, care are loc la Sinaia, șeful formațiunii le-a cerut liberalilor să meargă pe cont propriu în alegeri.

Ciucă este de părere că liberii vor reuși singuri să abordeze alegerile din 2024. El susține că nu există altă soluție pentru dezvoltarea României.

„Prin noi înșine am reușit de-a lungul istoriei. Prin noi înșine vom reuși să abordăm alegerile din 2024 și să le câștigăm. Să dăm Președintele României. Pentru că nu există altă soluție pentru dezvoltarea României.

Suntem aici să stabilim strategia și direcția. Avem nevoie ca pe baza acestor valori să ne asumăm obiectivele. Pentru îndeplinirea lor avem clar nevoie de o strategie și un plan.

Trebuie să dezvoltăm propriile obiective, propriile linii în conformitate cu ce am asumat ca partid. Fiecare dintre miniștrii noștri pot fi analizați. Dar avem cea mai bună echipă de miniștri care s-a angajat sa facă treaba. Nu e deloc simplu. Și-au îndeplinit obiectivele.

Important e că am avut și avem puterea să spunem ce am făcut bine, să putem spune ce nu am îndeplinit. Asa e și într-o familie, acasă, spui onest ce ai făcut bine și ce nu ai reușit. Trebuie să ai puterea să recunoști, să îndrepți, să treci mai departe. Același lucru să îl facem și cu programul de guvernare”, a transmis Nicolae Ciucă, conform unor surse din PNL.