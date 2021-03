Fondul de investiții Neogen Capital investește 450.000 euro în aplicația RacketPal, un startup fondat în Londra de doi români, dintre care un fost sportiv de performanță, care îi ajută pe pasionații de sporturi precum tenis, badminton, squash, ping pong sau padel să-și găsească partenerii de joc potriviți. Investiţia va fi alocată în principal pentru creșterea și dezvoltarea continuă a aplicației și mărirea echipei operaţionale, ținta fiind de 100.000 de utilizatori înregistrați pe platformă până la finalul acestui an.

Lansată în 2019, aplicația RacketPal este folosită deja de peste 10.000 de utilizatori ai platformelor Android și iOS, media zilnică de utilizatori activi fiind de 300.

„Cei care accesează RacketPal sunt oameni pasionați de tenis, badminton, ping pong, squash sau padel care nu au întotdeauna cu cine să joace un meci. Ideea acestei aplicații a venit tocmai din această necesitate. Eu și partenerul meu de business, Bogdan Demeny, doi oameni obișnuiți, iubitori de sport, mutați la Londra, am constatat că e greu să găsești un partener sportiv în apropiere cu care să fii compatibil din punct de vedere al nivelului de joc. Am vorbit cu sute de alți jucători pasionați și am descoperit că și ei au această problemă, ceea ce ne-a confirmat nevoia unei astfel de soluții care să ajute oamenii să se întâlnească pentru a juca sportul preferat”, povestește Robert Rizea, CEO și cofondator RacketPal, care a făcut tenis de performanță până să se stabilească la Londra în 2016.

RacketPal va deveni cea ma mare platformă online de sportivi din lume

Până acum, fondatorii Robert Rizea și Bogdan Demeny au investit peste 230.000 de euro în dezvoltarea platformei RacketPal, ținta de business pentru anul acesta fiind să ajungă la 100.000 de utilizatori în Londra și Marea Britanie.

„Ne dorim și să începem să monetizăm platforma. În următorii ani vrem să accesăm o nouă rundă de investiție, care ne va permite să scalăm și să ne extindem în alte țări și către alte sporturi. Atunci sperăm să atingem un milion de utilizatori înregistrați, iar planurile vor fi mult mai mari și la nivel global. Până acum, principalele obstacole întâmpinate au ținut de partea de angajare și găsire a oamenilor buni. Cred că oricine poate reuși absolut orice dacă are o echipă de oameni deștepți și pasionați alături de el. Și este foarte greu să găsești astfel de oameni. Noi am fost și suntem norocoși să avem o super echipă, de la cel mai mic la cel mai mare”, mai spune Robert Rizea.

În viziunea celor doi fondatori, RacketPal va deveni, pe termen lung, cea mai mare platformă online de sportivi din lume, cu 100 de milioane de sportivi înregistrați, iar oricine, din orice colț al lumii, dacă va dori sa joace tenis, sau orice alt sport cu racheta, să-și găsească un partener chiar lângă el, în doar câteva click-uri. ”Vrem să ajutăm oamenii să facă mai mult sport, oricare ar fi el, prin simplificarea procesului găsirii de parteneri, de terenuri sportive, de antrenori etc.

Cu ajutorul acestei finanțări vom continua să îmbunătățim platforma astfel încât să putem oferi utilizatorilor noștri cea mai bună experiență posibilă și să garantăm că oricine se înscrie va găsi un partener sportiv în câteva minute”, conchide Robert Rizea, CEO și cofondator RacketPal, explicând că aplicația ar urma să fie completată și cu diverse ”ligi și competiții, pentru că ne-au fost cerute de utilizatori”.