Potrivit ministrului Nelu Tătaru, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, l-a anunţat la un moment dat că în mai multe unităţi de primire urgenţe din ţară există măşti neconforme. Totodată, acesta a sesizat la scurt timp Unifarmul să le retragă.

Informația dată de ministru survine după ce aceasta a fost întrebat dacă măștile și echipamentele medicale neconforme ar putea fi o cauză a focarelor declanșate în rândul mai multor cadre medicale.

“Prima dată am aflat când doctorul Afarat m-a sunat că în Primire Urgenţe există nişte măşti neconforme. Am sesizat Unifarmul să retragă aceste măşti. Nu mai ţin minte, dar la unităţi de primire urgenţe din mai multe spitale, care raportau coordonatorilor SMURD tocmai aceste măşti. Am solicitat Unifarmului să retragă aceste măşti, erau în baza unor contracte pe care Unifarmul le încheiase cu unităţile spitaliceşti respective, s-au retras”, a declarat Nelu Tătaru la Digi24.

S-a profitat de lipsa echipamentelor

Totodată, ministrul a mai precizat că dacă a existat cineva care a profitat de lipsa echipamentelor și a gestionat o achiziție de produse neconforme, acesta nu va fi iertat în niciun fel de situație.

“Faptul că cineva sau ceva a profitat în acel moment de o pandemie, de o lipsă acută a echipamentelor pe piaţa internaţională, gestionând o achiziţie în acest fel, nu are niciun motiv să fie iertat, iar în momentul în care eu specificam de o lună de zile nişte probleme atât la Unifarm, cât şi la alte societăţi din subordinea Ministerului Sănătăţii, inclusiv în Ministerul Sănătăţii, a fost momentul când am încercat să gestionez cât se poate de corect activitatea Ministerului Sănătăţii, delimitându-mă de ce se întâmpla la aceste societăţi.

A urmat după acea sesizare trimiterea Corpului de Control, în paralel era un Corp de Control şi din partea Ministerului de Finanţe, aceste controale s-au oprit când a început ancheta penală a DNA. În acest moment este această anchetă în desfăşurare şi deciziile le vom vedea”, a adăugat Nelu Tătaru.

Personalul medical putea fi infectat

În ceea ce privește o eventuală infectare a personalului medical din cauza calității materialelor, ministrul Sănătății susține că acest lucru ar fi fost posibil în anumite situații.

“Poate există o supoziţie, dar nu aş pune pe acest fapt… La început nu existau deloc aceste echipamente. De la o perioadă de teamă, de frică, au venit echipamentele, am trecut pe perioadă de relaxare, eram siguri de noi, au fost momente poate de supraglomerare a unităţilor de primire când treceam de la un bolnav la altul şi atunci neglijam un pic precauţiile, au fost şi momente când dezechiparea de un astfel de echipament era un moment în care te puteai infecta, dar şi calitatea materialelor poate fi cea care a dus la infectări în anumite situaţii”, a mai spus Tătaru.

SURSĂ FOTO INQUAM/Octav Ganea