Odată cu apropierea alegerilor scandalul din politică este din ce în ce mai mare. Actualul primar al Capitalei, Gabriela Firea, cea care mai vrea un mandat la București, a anunțat că l-a dat pe mâna procurorilor pe ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru nu mai are scăpare

Firea s spus că a depus o plângere penală care îl vizează pe ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, dar și pe cei de la DSP București. Acuzațiile sunt de-a dreptul halucinante. Firea s-a supărat pentru că ministrul Nelu Tătaru a blocat proiectul de testare a populaţiei derulat pe Arena Naţională.

”S-a depus plângere la Parchetul Judecătoriei Sectorului 2 împotriva ministrului Nelu Tătaru și a DSP București pentru abuz în serviciu și zădărnicirea combaterii bolilor. Ca și când noi am fi dorit să organizăm un laborator de analize permanent, nu doar ocazional. Am încercat să avem un dialog cu ei, am trimis adrese, pentru că aș fi vrut să primi un răspuns. Nu am primit nimic, zero.”, a spus Gabriela Firea la România TV.

În cadrul programul de testare pentru anticorpi la coronavirus „Sunt imun la Covid?” ar fi trebuit testate 10.500 de persoane, însă doar 500 de bucureșteni au apucat să fie testați.