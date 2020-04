Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat duminică, la Constanţa, că printre cele 114 cazuri de infectare cu COVID-19, confirmate în judeţ, sunt şi trei medici, precum şi cinci cadre medii şi personal auxiliar din unităţi sanitare, un medic de familie fiind în stare critică la secţia de Anestezie Terapie Intensivă, relatează Agerpres.

„Avem 114 cazuri, avem două decese, avem trei medici afectaţi, avem cinci cadre medii şi personal auxiliar, personalul medical rămâne în prima linie şi rămâne în primă atenţie (…). Avem peste 800 de carantinaţi, în contextul în care am avut şi un aflux de cetăţeni străini în zona Constanţei. La acest moment, avem efectiv în tratament pacienţi cu o simptomatologie medie-moderată, uşor severă, avem un singur pacient care este pe Terapie Intensivă în stare critică, e un medic de familie”, a spus ministrul în timpul unei vizite efectuate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa.

Tătaru: Constanța este un potențial focar de infectare cu noul coronavirus

Potrivit acestuia, vizita la Constanţa este făcută în condiţiile în care numărul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus este de peste o sută.

„Plecările în teritoriu vor fi din ce în ce mai dese, realitatea este alta decât cea de acum două-trei săptămâni pe care o vedeam noi la nivel de minister şi la nivel central. Astăzi am fost la Spitalul de Boli Infecţioase, în zona de carantină de la Techirghiol, am venit la Spitalul Judeţean, am fost la Spitalul Militar de Campanie de pe Stadionul Portul, pregătirile sunt în stadii avansate. La Spitalul de Boli Infecţioase am vorbit cu personalul medical care în realitate au o activitate destul de intensă, dar rutina de zi cu zi a făcut ca patologia să le fie la îndemână, iar tratamentul pe care îl acceptă în acest moment este un tratament cu rezultate destul de bune. (…) Am vrut să văd şi Constanţa tocmai prin prisma că vizitele vor fi făcute peste tot unde avem peste 100 de cazuri confirmate”, a declarat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii, a mai menţionat că în această zonă este un aflux mare de persoane din exterior, judeţul fiind un potenţial focar de infectare cu noul coronavirus dacă nu sunt respectate măsurile de „izolare, carantinare, identificare”.

„Nu vreau să mai avem ce am avut la Suceava. Suceava este un focar pierdut de sub control, pe care încercăm să îl rezolvăm militar în acest moment. La nivel de Constanţa, avem un aflux mare din exterior, care poate la un moment dat să deraieze sau să deranjeze tocmai lucrul bine făcut în unităţile sanitare. Este un potenţial focar dacă nu avem grijă de acele măsuri de izolare, carantinare, identificare. (…) Trebuie să avem foarte mare grijă la izolarea şi distanţarea socială şi trebuie să avem mare grijă cu personalul nostru medical”, a declarat Tătaru, la finalul vizitei pe care a făcut-o la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.