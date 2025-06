Comisia Europeană a prezentat, cu o zi în urmă, o serie de comunicări și recomandări privind deficitul bugetar și implementarea PNRR-urilor.

Propunerea sa privind transferul proiectelor din PNRR către alte programe europene a fost preluată oficial. Există soluții concrete atât pentru a finaliza proiectele, cât și pentru a salva miliarde de euro. Simplificarea și prelungirea procedurii de modificare a PNRR-urilor pentru o implementare mai rapidă a fost una dintre solicitările sale, a precizat social-democratul.

Ba mai mult, Comisia Europeană nu a propus suspendarea fondurilor europene pentru România.

„Țara noastră a primit un răgaz de câteva luni pentru a prezenta un plan credibil de reducere a deficitului excesiv. Exact cum s-a întâmplat și anul trecut, când, în ciuda scepticismului, am reușit renegocierea traiectoriei bugetare”, a anunțat social-democratul.

În urma demersurilor susținute inclusiv în Parlamentul European, Comisia Europeană a adoptat reglementări simplificate pentru politica de coeziune. Acestea permit o absorbție mai eficientă a fondurilor europene, inclusiv în cazurile de urgență precum Salina Praid sau pentru investiții în apărare și opțiunea folosirii lor pentru finalizarea PNRR-urilor, a explicat Victor Negrescu.

Conform lui, solicitarea de prelungire a termenului de implementare pentru PNRR, formulată și susținută în raportul pe care l-am coordonat în Parlamentul European, a fost acceptată parțial. Comisia Europeană propune o primă prelungire tehnică, permițând depunerea cererilor de plată până la finalul lunii septembrie 2026 și decontarea facturilor până la finalul anului. Este o măsură esențială pentru toată Europa mai ales că până la sfârșitul lunii mai 2025, plățile ajunseseră doar la 49% din total. Doar 31% din totalul țintelor și jaloanelor au fost evaluate de Comisie ca fiind îndeplinite.

Totodată, 16 state membre ale Uniunii Europene vor putea crește temporar deficitul bugetar pentru a investi în apărare.

„Așa cum am anunțat și am fost chiar citat la conferința de presă de la Cotroceni, România nu se numără printre ele. Din nou, am informat corect. Toate aceste evoluții confirmă nevoia unei abordări profesioniste și strategice în relația cu instituțiile europene.

România nu-și poate permite amatorism și întârziere. Este momentul unei resetări rapide și lucide a felului în care ne raportăm la Europa”, a scris el pe Facebook.