Orban a dat asigurări din nou că nu va exista niciun lockdown după alegerile parlamentare din 6 decembrie, în ciuda zvonurilor apărute în spațiul public. Premierul cataloghează aceste zvonuri, lansate de PSD, ca „o minciună gogonată”.

„Adversarii noștri au lansat un zvon că după 6 decembrie va fi lockdown, vreau să spun că e o minciună gogonată! Noi am luată măsuri drastice de restricție. Am mutat învățământul pe online, am închis piețele, au decis carantinarea, iar rezultatele se văd. În săptămâna asta a fost un trend de scădere.

Deja cumulat pe 7 zile, avem un trend clar de scădere cu peste 5 mii de cazuri. Măsura carantinării a fost foarte bună. Descreșterea se accentuează pe măsură ce se respectă regulile. Toate măsurile cumulate au dus la aceste reyultate. Au fost prognoze că vom avea 50 de mii de infectați, eu le-am spus că dacă oamenii respectă regulile, ajungem la descreșteri.

Economia nu ne permite un lockdown total, oamenii trebuie să îşi desfăşoare viaţa profesională cât mai aproape de normalitate. Noi am permis şi folosirea unor măşti de bumbac. Amenda vine când nu se poartă masca şi nu are nicio legătură cu neconformitatea măştilor”, a declarat premierul Ludovic Orban la RomâniaTV.

Orban, despre vaccinare: Pot apărea efecte adeverse

Acesta a vorbit și despre vaccinarea din România, precizând că țara noastră va lua doar pe cele testate și care au primit acreditarea. Cu toate acestea, Orban a punctat că există posibilitatea unor simptome adverse, dar vaccinarea se va face în prezența unui cadru medical care va interveni dacă va fi cazul.

„Victime în vaccinare pot apărea. Depinde şi de vaccin. Vaccinarea se va face sub supraveghere medicală. O persoană care va avea simptome şi efecte adverse va avea parte de un cadru medical. Vaccinul este în faza de testare clinică. Nu va ieşi pe piaţă un vaccin care să pericliteze viaţa cuiva.

În România vor fi vaccinurile luate de Comisia Europeană, iar cantitatea va fi în funcţie de populaţia ţării. Vom lua doar vaccinurile cu toate testele în regulă şi care vor primi acreditarea. Noi vom primi vaccinul pe care îl are şi Germania şi Franţa”, a spus premierul despre vaccinul anti-COVID-19.