Reacție pentru educație este un plan de intervenție, structurat pe două dintre cele mai plauzibile scenarii posibile a evoluției situației privind suspendarea cursurilor în școli. „Am pus cap la cap resursele de care dispunem, pornind de la avantajele științei și tehnologiei, canalele de comunicare, până la comunitatea de voluntari și companii, pentru a veni în întâmpinarea profesorilor ce caută acum soluții de a rămâne aproape de elevii lor”, spune Andra Munteanu, co-fondator Narada, organizație care caută și implementează soluții rapide și eficiente de modernizare a educației. Având în vedere că perioada de suspendare a cursurilor s-ar putea prelungi, cele trei organizații inițiatoare (Narada, Ministerul Educației și Cercetării și Cora România) vin în sprijinul profesorilor și elevilor cu patru măsuri și instrumente concrete.

Despre ele și felul în care pot fi implementate vorbește Andra Munteanu, co-fondator Narada, în interviul de mai jos:

Acum când școlile au fost închise pe o perioadă deocamdată nedeterminată, „Reacție pentru educație” își propune să ușureze accesul la educația la distanță. Cum anume veți face acest lucru? Care sunt măsurile concrete pe care le propune această inițiativă?

„Reacție pentru Educație” are trei piloni de intervenție, dintre care trei vin în sprijinul profesorilor care fac acum un salt foarte abrupt către educația în mediul digital, și cel de-al patrulea, vine să sprijine adolescenții și pre-adolescenții să tranziteze cât mai lin această perioadă și să facă din tot acest context dur unul de învățare. Primul pilon constă în faptul că livrăm acum echipamente către cadre didactice din 8 comunități defavorizate pentru educația în medii digitale, iar cel de-al doilea în punerea la dispoziția publicului a unui formular pentru exprimarea nevoilor materiale pe care le au cadrele didactice. Necesitățile profesorilor vor fi disponibile într-un live feed, organizate pe fiecare dintre județele și teritoriile României. Cel de-al treilea constă în lansarea platformei narada.online pe care sunt disponibile spații de lucru pentru fiecare dintre aplicațiile digitale folosite de profesori în predarea la distanță. Și nu în ultimul rând, NaradiX, cel de-al patrulea pilon înseamnă crearea unui taskforce care va genera clase digitale, susținute de oameni de business și personalități din showbiz începând cu 1 aprilie.

În ce constă sprijinul Ministerul Educației și învățământului în implementarea acestei inițiative?

În acest context mondial și național deloc simplu, Ministerul Educației și Cercetării a fost extrem de agil în răspunsul la propunerea noastră de a ne alătura eforturilor lor cu ce știm noi să facem cel mai bine, intervenții rapide în educație care să producă transformări concrete pe termen scurt. Echipa ministerului ne ajută în mod activ să creăm sinergii cu alte inițiative și proiecte de sprijinire a educației la distanță, promovează instrumentul de audit material în rândul profesorilor prin inspectorate și își folosește mijloacele de propagare constant pe parcursul parteneriatului, pentru a ne ajuta să atragem resursele necesare intervenției în educație pe care ne-am propus să o facem.

Cât de mult a contat pentru încheierea acestui parteneriat experiența dobândită de Narada prin proiectele de educație implementate deja?

Cu siguranță, dacă nu am fi avut experiența proiectelor implementate deja, know-how-ul și resursele ca să putem iniția Reacție în Educație probabil că acest parteneriat nu ar fi fost posibil. Antrenamentul Narada încă de la creearea organizației este să funcționăm ca o echipă de intervenție în educație, cu o abordare destul de pompieristică, cu maximum de agilitate pentru că mereu am considerat că upgradarea educației la nevoile actuale nu poate să aștepte. Toți aceia dintre noi care suntem adulți acum, avem puține șanse să prindem o perioadă în care cei care dețin puterea politic, social sau economic vor fi fost dintre copiii care au frecventat o școală adaptată nevoilor de secol 21. Ci cu siguranță, vor fi copiii acestei perioade de tranziție. Așadar, specializarea Narada e binele în educație făcut rapid, pragmatic, concret, acum. Asta a fost întocmai experiența necesară pentru demararea ințiativei și, implicit, a parteneriatului.

Este o colaborare punctuală sau vă doriți să încheiați un parteneriat pe termen lung între Narada și ministerul Educației?

Cu siguranță atât noi, cât și ei vom căuta în permanență sinergiile care pot face crearea soluțiilor pentru sistemul educațional un proces cât mai eficient. Însă deși avem cu siguranță o abordare de termen lung, acum suntem foarte concentrați să ajutăm cât mai mulți profesori și elevi, prin inițiativa de acum. Investim tot know-how-ul și resursele pe care le avem ca să facem acest proiect cât mai benefic pentru comunitate acum. Imediat ce criza se va încheia ne vom așeza, desigur, tihnit și vom face planuri de viitor.

Există deja niște platforme pe care se transmit cursuri online. „Teleșcoala” este un program difuzat în parteneriat cu TVR, care oferă elevilor posibilitatea urmăririi cursurilor. „Reacție pentru educație” poate veni cumva în sprijinul unui astfel de program sau al altora similare de transmitere a unor programe educative online. Cum?

Într-adevăr inițiativa TVR și Naradix, cel de-al patrulea pilon din Reacție pentru Educație, sunt sinergice. În România există încă un număr, nu foarte mic, de copii care nu au acces la internet, iar pentru ei alternativa televiziunii naționale poate să completeze acoperirea pe care o vom avea noi distribuind class-uri digitale în mediile sociale. De asemenea, în spațiile noastre de comunicare, vom contribui de acum în permanență, la a da vestea publicului nostru, despre alte inițiative care sprijină învățarea la distanță, care le pot fi de ajutor.

Naradix își propune să fie o școală digitală alternativă. Ne gândim la teme cu care rezonează adolescenții, din zona de tehnologie, social media, inteligență emoțională, chiar și meserii ale viitorului. I-am întrebat și pe părinți, printr-un chestionar online, la ce și-ar încuraja copiii să se uite. De departe, cel mai mare interes este pentru dezvoltare personală și educație financiară. Scopul este să îi ajutăm pe copii să depășească perioadă asta, în care sigur nu le este ușor, să le mutăm atenția către lucruri contructive și să transformăm statul în casă într-o oportunitate de învățare.

„Reacție pentru educație” oferă dotări materiale pentru profesori din comunități defavorizate în ceea ce privește educația în medii digitale. În ce vor consta aceste dotări? Cum ați ales comunitățile respective?

Chiar înainte de intrarea în carantină am făcut un studiu primar, sub forma unui interviu, în rândul a 128 de cadre didactice, pentru a vedea care sunt nevoile lor în saltul la educația digitală. În urma studiului am clasificat nevoile lor pe 3 verticale și am pus cap la cap ce conține un kit esențial pentru educația la distanță, atât pentru profesor sau învățător, cât și pentru elevii săi.

Ulterior, am ales acești învățători, profesori, dar și un antreprenor educațional local astfel încât să fie din zone ale țării foarte distincte. În următoarele săptămâni vom seconda acești educatori împreună cu voluntarii naradieni, astfel încât să îi susținem activ la fiecare pas în demersul de a muta educația în mediul digital. Dar pe de altă parte, în tot acest timp, și noi la rândul nostru îi vom studia și vom învăța activ de la ei care sunt bunele practici, reușitele, oportunitățile, dar și piedicile pe care le întâlnesc în acest demers. Raportul rezultat îl vom publica și share-ui activ cu întreaga societate civilă, care își dorește să aibă un model studiat pe baza căruia să mute educația în mediul digital pentru profesorii din comunitățile lor, dar și către mediul de business care are resursele care pot contribui la scalarea modelului, astfel încât o situație similară să nu ne mai prindă niciodată nepregătiți.

Ce se întâmplă cu localitățile/satele unde nu există internet?

Asta e una din cele mai mari provocări, despre care se vorbește mult prea rar în România și pe care o avem în atenția noastră, dar pe care, din păcate, deocamdată o adresăm prea puțin. Explorăm acum variante prin care să transmitem NaradiX nu doar online, dar și prin mijloace care să ajungă la toți copiii din aceste zone . După încheierea crizei, e pe agenda noastră să începem să creăm sinergii cu alte organizații și companii care vor să contribuie la rezolvarea acestei probleme, ca să găsim soluții reale. Nu ne permitem să lăsăm în urmă niciun copil.

Platforma „Reacție pentru educație” va pune la dispoziție un formular în care caderele didactice din toată țara vor putea completa un necesar al nevoilor de predare și învățare la distanță. Practic, „Reacție pentru educație” va fi locul care va coaliza toate aceste nevoi. Cum veți încerca să le rezolvați mai apoi?

Într-adevăr, acest pilon al Reacție pentru Educație se va comporta ca un agregator de informație despre nevoile materiale de bază pe care le au cadrele didactice pentru a putea realmente să mute școala temporar în mediul digital. Creăm chiar acum o rețea de conectori naționali, care odată ce primesc informația despre necesitățile pe care le au profesorii dintr-un anume oraș sau localitate, să poată da vestea focusat mai departe către organizațiile și mediul de business local care le poate deservi.

Informația despre necesitățile concrete ale profesorilor și elevilor este deja disponibilă într-un live feed, astfel încât și orice persoană fizică care vrea să contribuie să o poată face cu ce îi e la îndemână, fie că e vorba de cartele de internet pentru cinci copii, două tablete sau un laptop pentru un profesor care de obicei trebuie să facă drumul până la școală, să se conecteze la calculatoarele de acolo, ca să poată intra online. Vom putea deservi cu atât mai multe nevoie, cu cât vom fi împreună – noi toți, mediul de business, societatea civilă și nu numai.

Narada.online este un spațiu virtual care oferă sprijin profesorilor pentru familiarizarea cu aplicațiile și platformele educaționale disponibile online. Este un spațiu dedicat doar profesorilor sau și elevilor?

Platforma narada.online este un spațiul virtual de socializare dedicat atât profesorilor, cât și elevilor sau altor persoane care vor să dezbată și să pună în discuție subiecte care țin de educație. Este de fapt, o societate virtuală, a tuturor celor care contribuie la educație în România, și pe care îi invităm să viziteze platforma și să își creeze profilul.

Pe termen scurt, în Reacție pentru Educație, primul rol pe care îl are platforma e să deservească câteva zeci de mii de profesori care fac acum saltul la educația digitală și care au nevoie de suport pentru a cunoaște accelerat aplicațiile și platformele pe care le pot folosi. Profesorii pot face acum parte din unul din cele 7 spații de lucru deja inițiate pe platformă, câte unul pentru fiecare dintre cele 7 cele mai populare instrumente gratuite pentru învățarea în mediul digital.

„Naradix” va prilejui copiilor de peste 10 ani „întâlnirea” cu oameni de business, personalitați din showbiz, profesori, traineri, care le vor deschide ochii către perspective noi. Aveți câteva nume confirmate deja? Ce îi vor învăța „profesorii” pe copii? Există o anumită programă sau le vor vorbi din experianța proprie despre domeniul pe care îl stăpânesc?

NaradiX e în esență un modul de class-uri digitale, de educație alternativă, generat colectiv atât de oameni de business, oameni din showbiz, traineri, freelanceri și profesori excepționali. Am construit acest pilon uitându-ne la faptul că adolescenții și pre-adolescenții sunt acum, de fapt, segmentul de persoane cel mai expus ca această perioadă să aibă un impact traumatic asupra dezvoltării lor emoționale. Așadar, venim în întâmpinarea lor cu un mod de clase online care să le dea, întocmai pe limba lor, o înțelegere despre ce se întâmplă acum de fapt în lume și cum pot face din asta un prilej să își dezvolte reziliență emoțională, să devină o generație bine articulată, implicată pentru binele celorlalți și responsabili pentru sănătatea proprie. Acum ante-lansare avem deja 15 profesori care vor preda clase NaradiX online în primele săptămâni, pe teme extrem de diferite precum educația pentru sănătate, inteligența emoțională, meseriile viitorului, entertainment, educație financiară, implicare civică, IT & tehnologie sau antreprenoriat. Toate vor fi disponibile gratuit pe contul de Facebook Narada, începând cu 1 Aprilie.

Care este sprijinul pe care îl oferă Cora România în acest demers? Vă așteptați ca și alte businessuri, oameni de afaceri să vi se alăture? Aveți un plan concret pentru implicarea lor?

Principalul motiv care mă bucură că partenerii noștri strategici, care ne-au dat finanțarea de start pentru acest proiect e compania Cora România e faptul că ei sunt prin excelență o companie care are un tip de mentalitate și de mod de a pune problema, pe care am replica-o exponențial. Ce ne-au spus încă de când am început să lucrăm împreună e că trebuie să ne gândim la copiii de acum, oricât de grea ar fi situația de azi și de mari urgențele din business. Pentru că nimic nu schimbă faptul că ei sunt viitorul nostru al tuturor, și singurii care mâine pot să creeze soluții care să evite acest tip de crize și nu putem trece peste ce ne apasă acum, dacă nu ne gândim la mâine.

Reacție pentru Educație e gândit ca o platformă de implicare, care va avea un succes cu atât mai mare în a sprijini profesorii în această criză, cu cât și numărul companiilor care vor decide să se implice va fi la fel de mare, indiferent de nivelul și natura resurselor pe care le pot investi. Spre exemplu, ne-a surprins plăcut faptul că o companie care a aflat de inițitivă înainte de lansare, cum e Bookster, a spus da și a decis să ofere acces gratuit la toate materialele digitale din biblioteca lor tuturor profesorilor care ne vor vizita platforma, fie că e vorba de o mie sau de zeci de mii de cadre didactice. Nu-i deloc puțin lucru în această perioadă un astfel de spirit de implicare și sperăm ca în următoarele săptămâni să putem atrage cât mai multe companii fie că sunt naționale, sau locale, mari sau mici, care să aleagă din nevoile pe care le exprimă profesorii pe platformă, cele care le sunt cel mai la îndemână și să le satisfacă cât de rapid cu putință.

Câți voluntari lucrează la Narada, câți sunt implicați în „Reacție pentru educație”?

Grupul nostru numără acum 65 de voluntari naradieni, implicați în proiectele noastre uzuale. Iar în Reacție pentru Educație avem nevoie de 200 de voluntari la nivel național, astfel încât să ajungem la cât mai mulți dintre profesorii cărora le putem fi de folos. Ca să atragem numărul de voluntari care ne sunt necesari am creat acest formular pe care îl poate completa oricine e dispus să contribuie cu oricât din timpul său liber, și de asemenea creăm activ parteneriate cu organizații, fundații comunitare și cluburi locale care pot prelua o parte din activitatea celor patru taskforce-uri ale noastre la nivel local.

NARADA conectează proiectele profesorilor din sistemul public cu mediul de business și viceversa. Care este misiunea Narada pentru acest an?

Într-un mod poate deloc întâmplător, odată cu această criză, aș spune că misiunea Narada nu s-a schimbat prea mult. Atitudinea noastră organizațională a fost din primul moment una care a pus accentul pe maximul de agilitate și de viteză, în intervențiile în educație de care ne ocupăm. Felul în care ne-am uitat noi la misiunea noastră e că nu poți să aștepți când e vorba de educația copiilor și că e nevoie de rezultate acum, pentru copiii care sunt acum în sistem. Misiunea noastră este să creăm o punte între profesorii care creează inovație și mediul de business, dar și comunitățile, care îi pot susține cu resurse, astfel încât să își scaleze inițiativele. Obiectivul nostru final e să nu lăsăm niciun copil în urmă, acum când avem mijloacele pe care ni le oferă tehnologia. Se prea poate ca un copil de pescar care se joacă acum cu picioarele în Dunăre, să poată crea soluția pentru sănătatea oceanelor sau o fetiță dintr-un sat uitat de lume să poată fi următorul mare geniu literar. Așadar cred că trebuie să facem tot ce e cu putință ca să le punem la dispoziție educația de care au nevoie, ca să își împlinească potențialul, lucru care ne-ar ajuta și ne-ar face de fapt viața mai frumoasă și mai prosperă nouă, tuturor.

Andra Munteanu, tu ești co-fondator al organizației NARADA. Cum ai început acest proiect (în ce an, cu ce dorință, cum au fost începuturile) și care au fost cele mai importante proiecte pe care le-ați implementat până acum?

În vara lui 2017 am început să „bricolez” ideea unui proiect de educație, asta după ce am avut o conversație cu un CEO al unui ONG românesc de educație care îmi spunea că motivul numărul unu pentru care copiii români din comunitățile lor lipsesc de la școală…e că nu au încălțări. Pentru mine, și ulterior împreună cu Alexandru Enache co-fondatorul Narada, dar și cu core-team, asta a fost o informație care, odată aflată, nu ne-a mai putut lăsa să ne continuăm activitatea în termeni de business ca până atunci. Faptul că în România lui 2017, în boom economic și în explozia tehnologiei, sute de mii de copii nu au ce încălța ca să ajungă în școlile în care noi investim resurse să creăm inovație mi s-a părut ceva nepermis. Cu atât mai nepermis, cu cât din România noastră realmente nu lipsesc resursele, ci ce ne lipsește de fapt e interconectare, o rețea prin care să știm unii de alții realmente și să ne putem conecta noi, cei care avem resurse, cu copiii cărora întocmai acele resurse, și nu altele, le lipsesc cel mai mult. Am lansat prototipul platformei în 2018, am rulat-o un an de zile în această fază sub egida fundației Romanian Business Leaders, iar ulterior am dezvoltat forma sa finală și am devenit o organizație de sine stătătoare.

Altminteri n-aș putea să spun care este cel mai important proiect pe care l-am implementat, pentru că atunci când e vorba de copii realmente nu poți spune că resursele pentru unii dintre ei sunt mai importante decât cele pentru alții. Toți sunt, în aceeași măsură. Ce e important poate de reținut în felul în care funcționăm noi e că proiectele sunt, de fapt, ale profesorilor și noi ne poziționăm ca niște ajutoare de nădejde care le aduc know-how, resurse umane și materiale cu care să îl facă realitate.

Narada sună ca numele unui tărâm magic. Poate deveni educația un tărâm magic? Cum? Și ce înseamnă să fii „naradian” și să contribui la crearea acestei lumi?

Să fii naradian înseamnă să ai Visul unei lumi în care educația și viitorul unui copil nu sunt determinate de locul în care se naște, ci de voința sa. Că în momentul în care un copil are chiar și minim acces la tehnologie, să aibă acolo la un click distanță tot Universul educațional care îi e necesar, ca el să devină tot ce are potențialul să fie. Accesul real la educația de bună calitate n-ar trebui să fie un privilegiu, ci un lucru firesc. Noi, naradienii, credem cu tărie că o lume în care copiii au spațiul educațional să devină tot ce pot fi, e scenariul cu cea mai prosperă, armonioasă și frumoasă societate posibilă pentru noi toți. Și poate nu întâmplător numele nostru are și ceva foarte nou și avansat cum e o navă spațială din Star Trek din anul 2250, dar și ceva mai vechi decât timpurile, cum e o zeitate hindu a cărei misiune era să aducă cunoaștere pe Pământ. Întocmai ca educația, ceva care există de când lumea, dar și ceva care poate fi făcut cu instrumentele viitorului. Și, da, noi credem că visurile pe care le visăm cu îndârjire se împlinesc dacă le dai timp și ești dispus să te dedici lor, așadar suntem sigur că și educația poate fi un tărâm magic într-un viitor pe care abia așteptăm să îl gustăm.