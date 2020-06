Motorola one fusion+ se remarcă ușor datorită sistemului de camere de 64 MP cu rezoluție înaltă, care surprinde fotografii mai clare din orice unghi și în orice condiții de luminozitate.

În plus, autonomia bateriei și display-ul imersiv îi vor cuceri chiar și pe cei mai pretențioși utilizatori.

Momente memorabile și extraordinare

motorola one fusion+ are un sistem de camere quad semnificativ mai puternic, care permite surprinderea imaginilor la o rezoluție mare, într-un mod ultra-realist. Senzorul de 64 MP de înaltă rezoluție, dotat cu tehnologie Quad Pixel și Night Vision, oferă o claritate de neegalat și precizie culorilor, datorită sensibilității la lumină de patru ori mai bună. În plus, senzorul de adâncime transformă cu ușurință fotografiile în portrete clare cu background blurat.

motorola one fusion+ vine echipat cu obiectivul cu unghi ultra-wide de 118º, pentru cadre de patru ori mai largi. Mai mult, camera dedicată Macro Vision oferă o rezoluție de două ori mai mare decât majoritatea celorlalte camere macro de pe piață, aducând subiectul de cinci ori mai aproape, indiferent de dimensiunea lui. Camera pentru selfie, de tip pop-up, de 16 MP, poate surprinde cea mai bună fotografie în orice lumină, cu ajutorul tehnologiei Quad Pixel și Night Vision, lăsând loc display-ului să se întindă dintr-o margine în alta a telefonului.

O baterie pe măsura așteptărilor

Motorola one fusion+ oferă o performanță crescută din punct de vedere energetic datorită procesorului Qualcomm® Snapdragon™ 730 – echipat cu capabilități AI care facilitează multifuncționalitatea și conferă eficiență energetică pentru o experiență optimă de gaming.

Bateria de 5000 mAh asigură peste două zile de autonomie pentru a crea mai multe amintiri memorabile cu ajutorul telefonului sau pentru a reda conținutul de divertisment preferat. De asemenea, atunci când va fi nevoie, alimentarea se va face rapid datorită tehnologiei de încărcare TurboPower.

Entertainment veritabil

Motorola one fusion+ se laudă cu un display unic și imersiv Total Vision Full HD+ de 6.5”, care se întinde de la o margine la alta, datorită camerei pentru selfie de tip pop-up ascunsă în spatele display-ului. Ecranul motorola one fusion+ oferă o paletă cromatică extrem de largă, iar certificarea HDR10 permite utilizatorului să se bucure de filmele și programele preferate, dar și de fotografii în culori vii, cu o luminozitate și un contrast îmbunătățite.

Smartphone-ul are un sunet mai puternic datorită boxelor Hi-Fi și a tehnologiei de vârf. Tonurile joase sunt de patru ori mai bune2, sunetul mai curat și claritatea mai mare, chiar și atunci când volumul este la nivelul maxim.

Experiența personalizată

Motorola one fusion+ este echipat cu un buton dedicat Google Assistant pe partea laterală a telefonului. Printr-o atingere ușoară, se pot folosi comenzile vocale pentru a adresa întrebări și a cere deschiderea unor aplicații, chiar și atunci când telefonul este blocat.

În plus, motorola one fusion+ vine la pachet cu My UX, care include toate experiențele Moto pe care cumpărătorii au ajuns să le cunoască și să le aprecieze. My UX le permite utilizatorilor să ducă muzica, videoclipurile și jocurile la următorul nivel, cu setări personalizate și comenzi avansate, iar aceștia își pot crea propriile teme pentru dispozitiv. Telefonul lor poate să fie unul ușor de recunoscut dintr-un milion de alte telefoane, dacă îl personalizează alegând din gama unică de fonturi, culori, forme și animații pentru senzorul de amprentă.

Disponibilitate și preț

Motorola one fusion+ va fi disponibil de astăzi în Polonia și va fi lansat în anumite țări din Europa, în următoarea perioadă, la prețul recomandat de producător de €299. Dispozitivul va ajunge și în India, dar și în țări din America de Sud în următoarele săptămâni.

