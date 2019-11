Asociaţia Dezvoltatorilor Imobiliari din România – URBANIS (ADIR) îşi doreşte ca proiectul privind programul Prima Casă, aflat în prezent în dezbatere la Camera Deputaţilor, să fie finalizat prin majorarea plafonului de achiziţie de 66.500 euro, a declarat vineri secretarul-general al ADIR, Bogdan Cosmin Ivan.

„Speranţa noastră este ca, pe acest final de an, având în vedere că proiectul se află încă în Camera Deputaţilor şi mai pot fi adoptate anumite modificări, acest proiect să treacă într-o formă care să fie adecvată pieţei, şi anume să majoreze plafonul pe care îl avem, şi care ne împiedică destul de mult”, a declarat Bogdan Cosmin Ivan, potrivit Agerpres.

Acesta precizează că Asociaţia este dezamăgită de forma în care Senatul a modificat în acest an programul Prima Casă.

„La începutul acestui an am cerut modificarea programului Prima Casă într-un singur sens, şi anume majorarea sumei, de la suma de 66.500 euro până la suma de 450.000 de lei, considerând noi că este un demers absolut util şi necesar, având în vedere că s-a modificat şi TVA de 5% şi era o măsură care ar fi ajutat foarte mult piaţa imobiliară. Primele veşti care au venit după iniţiativa noastră au fost destul de bune, în sensul că s-a anunţat majorarea plafonului la o sumă destul de generoasă, şi lucrul acesta ne-a bucurat, însă din păcate ultima formă care a fost adoptată de către Senat este o formă care nu modifică programul Prima Casă decât în privinţa denumirii şi, mai mult decât atât, introduce anumite restricţii şi este de natură ca acest program să nu-şi mai atingă scopul pe care noi îl doream iniţial”, a precizat Bogdan Cosmin Ivan, în cadrul Salonului Imobiliar Bucureşti.

Oficialul consideră că, în prezent, nu mai este posibilă achiziţionarea unui apartament de două camere cu suma de 66.000 de euro, nici măcar în alte oraşe unde preţurile sunt mai mici faţă de Bucureşti. El spune că foarte mulţi clienţi doresc să cumpere apartamente mult mai generoase decât cele care se încadrează în plafonul pentru Prima Casă.

„Cu privire la programul Prima Casă, noi am cerut în acest an modificarea, pentru că am considerat că deja acest program are o vechime de 10 ani, este vorba de un anumit plafon, de 66.500 euro, care nu mai este adecvat din punctul nostru de vedere achiziţiei unei locuinţe noi, şi vorbim în primul rând de clienţi care doresc să-şi facă la acest moment un upgrade, sunt clienţi care au cumpărat prin Prima Casă sau au cumpărat într-un alt mod şi ar vrea să-şi cumpere apartamente mult mai generoase”, a argumentat reprezentantul ADIR.

