Legea Pensiilor, care prevedee majorarea punctului de pensie şi o serie de schimbări importante pentru milioane de pensionari, care ar trebui să fie aplicată de la 1 septembrie, a fost adoptată miercuri în Plenul Camerei Deputaţilor.

„Am înţeles. Nu e bine că dăm bani de pensii şi salarii că e populism. Suntem singurul guvern care a plafonat pensiile speciale din iulie 2017, iar asta ne-a costat la vot. Despre legea USR-ului care vrea să taie legile speciale. Greşit. E o mare minciună. Ipocrizia ucide”, a spus Lia Olguţa Vasilescu.

Modificări la contractul de asigurare facultativă

Conform noii Legi a Pensiilor, se menţine contractul de asigurare facultativă, însă acesta suferă o serie de schimbări importante. Astfel, în proiectul noii legi se menţine contractul de asigurare facultativă, care suferă, totuşi, câteva modificări după cum urmează: dacă în actuala lege se poate plăti doar pentru cinci ani consecutivi retroactivi, pe viitor, persoana îşi va putea alege perioade diferite necontributive ca să totalizeze 5 ani.

Plata se va putea face în rate, dar nu mai târziu de 1 an de la încheierea contractului. În cazul neplăţii integrale, se va lua în calcul suma parţial achitată.

Regimul pensiilor publice este reglementat de Legea nr. 263/2010, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Legea stabileşte cadrul general al accesului la pensie, pe principiul contributivităţii, fiind prevăzut şi un regim derogatoriu, pe baza contractului de asigurare socială.

Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.

Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

De ținut minte: Nu pot apela această formă de completare a contribuţiilor persoanele care, prin efectul legii nr. 263/2010, aveau obligaţia să se asigure în sistemul public de pensii.

Contract de asigurare socială este, aşadar, un contract încheiat voluntar între persoane fizice și casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Legea Pensiilor, adoptată de Parlament

Potrivit expunerii de motive a documentului, proiectul va avea un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei în acest an, un impact de 24,8 miliarde de lei în 2020, de 58,1 miliarde de lei în 2021, iar în 2022, ar urma să aibă un impact de 81,1 miliarde de lei.

Proiectul prevede tot 4 categorii de pensii, cea de limită de vârstă, cea anticipată, cea de invaliditate şi cea de urmaş. Sunt aceleaşi patru categorii ca şi în vechea lege, dar unele au suferit modificări de structură.

De asemenea, pensia minimă se calculează raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară. Persoanele cu vechime între 10 ani şi 15 ani, aflate la pensie la data intrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară.

