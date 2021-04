Pitorescul orășel Dulce are mai puțin de 3.000 de locuitori și nici un semafor. Dar este un focar pentru ufologi și teoreticieni ai conspirațiilor extraterestre. Toți sunt convinși sub oraș se află o instalație militară secretă, cu șapte etaje, cunoscută sub numele de Baza Dulce, potrivit Allthatsinteresting.

Mitul privind existența unei baze extraterestre în New Mexico a început să ia amploare în anii 1970. Totul a pornit de la un soldat care susținea că a văzut pe cer o aeronavă ciudată, iar apoi a găsit mai multe vite mutilate în Dulce. Și mai multe măști de gaze, despre care spunea că indică implicarea guvernului.

Cele mai incredibile au fost afirmațiile lui Phil Schneider, un presupus fost inginer guvernamental. El a susținut că a contribuit la construirea bazei extraterestre din Dulce, în 1979. Dar și că și el și alții au întâlnit extratereștri în timpul construirii bazei. Mai mult, militarii ar fi intrat într-o luptă cu ei, după care ar fi încheiat „un acord de pace”.

„Misiunea mea era să verific mostrele de stâncă, recomandând explozibilul pentru fiecare tip de stâncă în parte. Ne-am pomenit la un moment dat într-o peşteră mare, plină de extratereștri cunoscuţi ca Greys. Am împuşcat doi dintre ei. Noi eram cam 30 şi deodată au apărut aproximativ 40 de extratereștri, care au fost toţi omorâţi”, a povestit Schneider.

Deși nu au apărut dovezi clare, continuă să circule zvonuri despre întâmplări ciudate în Dulce, New Mexico. Existența bazei extraterestre din New Mexico rămâne însă nedovedită.

Dar în 1990, John Lear afirma că a adunat „patru confirmări independente” că structura cu șapte etaje era reală. Fost pilot, membru al unei structuri guvernamentale, Lear mergea cu teoria atât de departe încât descria diferite specii de extratereștri care ar fi vizitat pământul. Afirmațiile luui au servit ca bază pentru alte afirmații despre baza extraterestră din New Mexico.

Phil Schneider fost cel care și-a susținut teoria privind existența bazei în mai discursuri publice și poveștile bizare. Susținând că este fost angajat guvernamental și expert în explozibil, Schneider a spus că a fost implicat direct în construcția bazei Dulce. Și a dat nas în nas cu extratereștrii.

Participanții la Conferința OZN-urilor nu sunt de acord că Baza Dulce ar fi fost construită în mod deliberat, ca instalație de cercetare sau după o detonare nucleară sub deșertul din New Mexico, în 1967. Guvernul SUA ar fi încercat atunci să stimuleze rezervoarele subterane de gaze și așa ar fi dat peste extratereștri care trăiau în peșteri.

Poveștile despre Baza Dulce nu se opresc aici. Pretinși experți în SF susțin că baza are șapte etaje și se află la peste 11 km sub pământ, cu o prezență militară din ce în ce mai mare. Susțin că fiecărui etaj i s-au atribuit cercetări specifice: de la controlul minții asupra oamenilor până la experimentele genetice care duc la hibrizi extratereștri-umani.

Se pretinde chiar că Greys (extratereștrii inteligenți care vizitează Pământul) și Reptilienii au propriile lor locuințe. În plus, angajații ar fi susținut că etajul șase, așa-numita „Hală de coșmar”, ar fi cea mai terifiantă dintre toate. Se presupune că de aici se aud țipetele oamenilor pe care se fac experimente.

Schneider mai afirmă că Dulce este doar una dintre cele 129 de facilități secrete, de acest fel, din Statele Unite. Și că așa-numitul „buget negru” al Statelor Unite se pliază probabil pe cercetarea secretă a acestor presupuse facilități. „Bugetul negru” este o cheltuială militară clasificată și se estimează că variază între 50 și 80 de miliarde de dolari, potrivit numeroaselor informații.

Abia recent, Pentagonul a recunoscut că filmările făcute de Forțele Aeriene cu mai multe vehicule aeriene neidentificate erau reale și că Marina SUA a elaborat noi linii directoare cu privire la modul de raportare a acestor fenomene.