Mircea Geoană neagă zvonurile şi răutăţile vehiculate în spaţiul public. El neagă ferm că şi-ar face campanie electorală în România pe spatele NATO.

Secretarul general adjunct al Alianţei explică faptul că declaraţii precum cele legate necesitatea unor investiţii în Armata Română nu sunt declaraţii de campanie, ci o obligaţie pe care el, ca lider politic „care a văzut şi ştie multe”, o are în acest moment.

Atunci când mă duc şi spun că e nevoie să investim în Armata română, că trebuie să ne facem datoria, este o chestiune de campanie politică sau o obligaţie a unui lider politic care a văzut şi ştie multe în această carieră lungă pe care am avut-o?”, a spus Mircea Geoană, duminică seară.

Mai mult, Geoană a catalogat drept penibile jocurile pe care le practică unii actori politici din România. El insistă că nu se află într-o campanie electorală în acest moment şi nu profită în acest scop de funcţia din NATO.

Abia când îşi va termina mandatul, se va decide cum va veni să îşi slujească ţara. Geoană spune totuşi că este „tot mai înclinat” să revină într-o capacitate care-i va permite să ajute România, aşa cum a făcut toată viaţa. Un anunţ oficial va fi însă complet transparent şi fără ambiguitate, explică el.

„Şi acum vorbim pe un ton puţin mai relaxat. Credeţi că cineva de la NATO stă să intre în jocul acesta penibil pe care unii de acasă încearcă să-l joace pe această zonă? Nu-mi fac campanie pe spatele NATO.

Dacă lumea mă apreciază, mă apreciază pentru cine sunt, pentru ceea ce am făcut în viaţa mea şi dacă după ce voi termina job-ul de la NATO am să mă hotărăsc, cum sunt tot mai înclinat să o fac, să revin şi să slujesc ţara mea aşa am făcut-o toată viaţa, acel lucru îl voi face la momentul potrivit, în condiţii perfect transparente şi fără niciun fel de ambiguitate”, a mai indicat Mircea Geoană la Digi24.