Mircea Geoană, mesaj pentru Marcel Ciolacu

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO și fost lider al PSD, a discutat deschis despre comentariile și poziția actualului lider al PSD, Marcel Ciolacu.

Geoană a subliniat că nu consideră afirmațiile lui Ciolacu ca fiind atacuri, ci mai degrabă ca expresii ale frământărilor și presiunilor politice.

El a exprimat înțelegere față de poziția lui Ciolacu, afirmând că a fost în aceeași situație și că îi acordă toată simpatia. El a recunoscut că, în momentul actual, Ciolacu se confruntă cu o presiune semnificativă, conștient fiind că performanța la viitoarele alegeri prezidențiale va avea un impact major asupra carierei sale politice.

”În primul rând, afirmațiile sale nu le consider ca fiind atacuri. Eu îl înțeleg foarte bine pe Marcel. Am mâncat și eu pâinea acesta, am făcut și eu job-ul acesta, am toată simpatia pentru el. Și știu că este, în clipa de față, extrem de frământat pentru că știe și el, precum știu și eu și alții, care am condus acest partid în anii precedenți, faptul că, dacă nu livrează la prezidențiale, cariera lui politică este în mare, mare cumpănă”, spune el.

Obligațiile lui Marcel Ciolacu

Cu toate acestea, Geoană a subliniat că, în ciuda presiunilor, Ciolacu are o mare obligație de a:

livra rezultate la conducerea partidului

face ceea ce crede că este benefic pentru țară

Fostul lider al PSD a menționat că privește aceste aspecte cu oarecare distanță și amuzament. El a adăugând că, în ceea ce privește valorile de stânga și ceea ce vor românii, există valori profunde de stânga în spatele său și că păstrează o afecțiune profundă pentru partid și susținătorii săi.

”Prin urmare, o mare obligație de rezultat are. Are obligația să conducă partidul și să facă ceea ce crede că e bine pentru țară. Însă eu mă uit cu oarecare distanță și amuzament față de aceste chestiuni. Iar apropo de valori de stânga și de ceea ce vor românii, cred că, aici, avem cu toții, în spatele nostru și eu, cel puțin, profunde valori de stânga. Am o profundă afecțiune pentru partid și pentru cei care m-au votat în 2009”, continuă el.

Mircea Geoană spune că nu s-a schimbat

Geoană a afirmat că nu s-a schimbat și că experiența sa de la NATO adaugă un plus la profilul său.

El a subliniat importanța lăsării anului electoral să-și urmeze cursul logic, cu alegerile europarlamentare, parlamentare și prezidențiale. Acesta și-a evidențiat convingerea că un om cu valori de stânga poate și ar trebui să devină președintele României, după două decenii de altfel de conducere.

Geoană a concluzionat spunând că viitorul președinte și susținerea acestuia depind de decizia românilor la momentul potrivit.

”Eu nu mă schimb. Tot acesta sunt! Faptul că vin după atâția ani de la NATO consider că este un plus. Încă o dată, am mâncat pâinea asta, înțeleg de ce este frământat și are, uneori, acest tip de comentarii. Să lăsăm anul electoral să își ducă la bun sfârșit ciclul său logic, respectiv, europarlamentare, parlamentare și abia apoi prezidențiale. Cred cu tărie că un om cu valori de stânga poate și trebuie să ajungă președintele României, după 20 de ani de altceva. Cine va fi acela, cu ce susținere, independent, nedependent, super-dependent, vom vedea ce vor decide românii la anul”, spune el.

Reacția lui Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), a reacționat la posibila candidatură a lui Mircea Geoană în viitoarele alegeri prezidențiale.

Ciolacu a sugerat că, din perspectiva sa, sondajele actuale indică o victorie sigură pentru Mircea Geoană. Astfel, el spune că organizarea alegerilor ar deveni inutilă în fața unui asemenea rezultat.