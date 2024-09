Mircea Geoană, candidatul independent la prezidențiale, a explicat că perioada respectivă nu a fost extrem de dramatică, dar a constituit un moment crucial. El a menționat că a fost diagnosticat greșit de două ori și a avut momente de îngrijorare privind gravitatea bolii. Cu toate acestea, a reușit să depășească situația fără să lipsească de la muncă. Geoană a subliniat că, deși boala a fost relativ ușoară comparativ cu alte afecțiuni, a fost un moment revelator pentru el, în care a realizat importanța de a da sens vieții și valoarea dimensiunii spirituale în fața dificultăților.

„Nu a fost ceva atât de dramatic, dar a fost un moment de cumpănă. Am avut şi diagnostic greşit de două ori, am avut şi câteva momente în care chiar am crezut că va fi o boală foarte, foarte gravă, apropo de Bunul Dumnezeu şi de medici buni. Am depăşit acel moment relativ uşor, nu am lipsit o zi de la serviciu, am putut să muncesc. Dar într-un fel, chiar dacă a fost o formă relativ uşoară de o boală de care suferă foarte multă lume, a fost pentru mine un moment în care am înţeles unu: că viaţa este scurtă, trebuie să-i dai sens, că această dimensiune spirituală este un toiag în vremuri grele şi am înţeles cât de importantă este sănătatea în general pentru noi, ca oameni”, a dezvăluit Mircea Geoană la Antena 3 CNN.