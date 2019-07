Mircea Badea s-a dezlănțuit pur și simplu în direct la adresa lui Klaus Iohannis. Vedeta Antenei 3 a dezvăluit de ce nu vrea să candideze la alegerile prezidențiale, dar l-a umilit în ultimul hal pe șeful statului. Badea s-a luat de Iohannis după ce președintele a fost surprins la o partidă de golf. Mai mult, Badea a mai insinuat că președintele este inutil.

„În primul rând, nu îmi place să joc golf. În al doilea rând, eu m-am obişnuit să muncesc. Ce să fac? Mă plimb pe la Cotroceni, mă uit pe tabletă, după aia mă duc la golf… după aia ies şi spun cu justiţia, cu Greco, cu astea, după care mă duc la păcănele”, a spus Mircea Badea în direct la Antena 3.

Totul vine în contextual în care Radu Soviani a dezvăluit la TVR 1 că l-a văzut pe preşedintele Iohannis la golf, în timp ce el îşi lua copilul de la fotbal. „Preşedintele era îmbrăcat în alb, de altfel i se spune „Marele Alb”. Îmi luam copilul de la fotbal şi am văzut maşina preşedintelui. Chiar mi-a zis un alt părinte: „L-ai văzut pe Iohannis?”, zic Unde? şi m-am întors cu telefonul. Îmi pare rău că nu am prins în cadru prima lovitură de crosă, care l-a arătat destul de nervos pe preşedintele Iohannis. S-a dus mingea vreo 20 de metri. Era Mercedesul parcat în faţă şi încă două maşini de poliţie. Ce mai era prin copaci, SPP-işti, nu am mai văzut. Era îmbrăcat într-un alb imaculat. Era în jur de 16:30, 16:45″, a povestit Radu Soviani.

