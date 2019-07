Mircea Badea nu are foarte multpă încredere că în şansele Simonei Halep într-un meci cu Serena Williams.

„Eu nu cred că poate să câștige așa de ușor” a comentat Mircea Badea, care a continuat: „Asta cu ”poate să câștige destul de ușor: o plimbă”. Păi toate vor s-o plimbe! (…) Deci n-am înțeles-o pe asta. Domnule Țiriac dacă puteți s-o lămuriți pe asta cu poate să câștige destul de ușor. Serena Williams nu e Hopa-mitică, nu se duce dintr-o parte în alta, nu pune frână, nu o ia în partea cealaltă, nu, e destul de statică, dar servește crâncen și returnează ca Dumnezeu-Tatăl. Dacă doamna Halep nu e într-o zi… în care să servească fabulos, poate să-i pună pe retur Serena Williams probleme majore. Doamna Halep n-a servit fabulos, a servit ok față de Svitolina care a servit mizerabil. Foarte tare scorul cu Svitolina, dar nu are nicio legătură cu finala cu Williams. (…) S-o plimbe atunci, ce să zic.” a comentat Mircea Badea, în emisiunea ”În Gura Presei”, citat de DC Ne

