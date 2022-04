Mircea Badea consideră că modul în care Florin Cîțu a fost dat jos de la vârful PNL este „oribil”. În acest context, prezentatorul TV remarcă modul și viteza cu care a acționat partidul în ceea ce privește acest demers.

„Mie mi se pare absolut oribil ce s-a întâmplat în România cu Cîțu. Dar mă doare fix în cot de Cîțu. Țara asta în care trăim noi, România, e insuportabilă.

Cîțu era în America. Și, practic, într-o noapte (…) știrile ne spun că vreo 40 de organizații PNL au semnat să-l demită pe Cîțu. El era în America bine-mersi, nu zisese nimeni nimic de înlocuirea lui și vin dintr-o dată, peste noapte, 39-40 de organizații care zic că trebuie să-l schimbe pe Cîțu.

Așa ceva … Evident că este o nebunie să crezi așa ceva (…). După ce s-au încordat patru luni să-l dea jos pe Orban, ca să-l pună pe Cîțu. După șase luni cu Cîțu, într-o noapte, s-au gândit să-l dea jos.

Nici Putin nu cred că are viteza asta la el acolo. (…) Nici în China nu cred că e atâta viteză. În România, a fost clar: Cîțu – pa, Ciucă – da. Go! What? Nu mai zic timmingul. Și ăsta este PNL, urmașii lui Brătianu.

Cîțu – out, Ciucă – on. (…) Nu există așa ceva”, a spus Mircea Badea, duminică, la Antena 3.

Amintim că, Florin Cîţu a anunţat, sâmbătă, că şi-a prezentat demisia din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal (PNL).

„Aş fi vrut să îmi prezint demisia în faţa colegilor mei. Nu s-a putut, nu au fost acolo, aşa că doar am înregistrat-o la partid. Din acest moment am demisionat din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal”, a declarat Cîţu.

Întrebat dacă va demisiona şi din funcţia de preşedinte al Senatului, el a răspuns: „Acolo sunt alte discuţii, vom vedea ce se va întâmpla şi acolo”.

Florin Cîţu a adăugat că, pentru el, coaliţia PNL – PSD nu a fost un lucru natural, a fost un „lucru greu de digerat”.

Orban, despre înlocuirea lui Cîțu: O lovitură de stat dată de o huntă militară

Preşedintele Partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că modul în care s-a făcut schimbarea lui Florin Cîţu din funcţia de lider al PNL arată ca o „lovitură de palat dată de o huntă militară”, iar înlocuirea acestuia cu Nicolae Ciucă este „frecţie la un picior de lemn”.

„Înlocuirea lui Cîţu cu Ciucă este o frecţie la un picior de lemn, iar modul în care arată structura de conducere a partidului cu Ciucă, Armata şi cu Bode, Miliţia, pe post de secretar general, arată că PNL a murit şi că s-a născut ‘UM (unitatea militară, n.r.) – PNL‘.

PNL este în momentul de faţă prizonierul unui proiect nedemocratic, hapsân şi egoist al celui care şi-a bătut joc de români, Werner Klaus Iohannis, care pentru dorinţa lui de a nu se pensiona după ce-şi termină mandatul fără nicio realizare, a aruncat în aer scena politică, a distrus dreapta politică, perspectivele de dezvoltare a României, de modernizare şi reformare a statului, numai pentru a-şi asigura un aliat care să-i garanteze din 2024 că nu va rămâne şomer sau pensionar şi că mai poate să reprezinte ceva în viaţa politică”, a declarat Orban.