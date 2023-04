Potrivit lui Nicolae Zaharia, icoanele din locuința familiei sale au început să lăcrimeze în urmă cu câteva zile, chiar de Întâmpinarea Domnului, o sărbătoare religioasă extrem de importantă.

Cum s-a descoperit minunea

Bărbatul a povestit că atunci când a intrat în cameră, a simțit un miros puternic de mir. Întâi, a observat dâra de umezeală de pe icoana Sfintei Parascheva.

„M-a apucat un pic de tremurat când am văzut că plânge icoana. Apoi, picătura aceea a început să se prelingă câte un pic. Am stat o oră în rugăciune, timp în care a curs continuu mir. Aveam o emoție, așa, mă plimbam. Soția venise de la muncă, era schimbul unu și m-a întrebat dacă îmi este rău”, a povestit acesta pentru stiridebuzau.ro.

La scurt timp după aceea, au început să se formeze broboane de mir pe icoana Maicii Domnului.

„A venit mama soacră se se uite la televizor și i-am spus că Sfânta Parascheva a început să lăcrimeze. Am luat-o de pe perete, am mers la geam, unde se vedea bine cum curge. Ajunsese picătura undeva jos, sub crucea din mâna sfintei. De atunci a curs continuu. A venit și soția, au venit și copiii să vadă. Am sunat dascălul care a zis să scot televizorul de aici că nu e bine, că asta e minune și să vedem cât ține”, a adăugat el.

Zeci de credincioși vin zilnic să se închine la cele două icoane

Icoanele se află în camera în care doarme soacra lui Nicolae Zaharia. Locul în care aceasta ținea televizorul a devenit acum un altar. Zeci de credincioși care au aflat despre întâmplare vin zilnic pentru a vedea cu ochii lor cele două icoane și pentru a se închina la ele.

”Foarte bine miroase a mir. Și părintele când a venit a zis că miroase a mir. Lumea ne vizitează în fiecare zi; unul pleacă, zece vin. Sunt multe femei bătrâne, dar și tineri. Vor să ia mir de acolo pentru că au copii bolnavi acasă”, a spus Mioara Stroe, soacra bărbatului.

Nicolae Zaharia dorește să doneze icoanele bisericii, cu condiția să se amenajeze un altar special pentru ele, astfel încât credincioșii să se poată închina la ele în liniște.