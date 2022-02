Ministrul ungar de Externe, despre relația dintre Ungaria și Rusia: Scopul politicii externe este „promovarea puternică”

„Există realităţi regionale care trebuie luate în considerare. Ungaria nu își poate schimba numărul casei, acesta a fost stabilit de istorie, trăim aici, aproape de Rusia. Ar fi o dorinţă contrară cu interesele naţionale îngheţarea cooperării cu ruşii”, a afirmat ministrul ungar de externe într-un interviu acordat pentru săptămânalul ungar „Mandiner”, reacţionând la unele opinii, potrivit cărora Ungaria întreţine relaţii strânse cu Rusia, conform magyarnemzet.hu

„În strategia noastră de politică externă toate relaţiile bilaterale sunt bazate pe respect reciproc. Nu cooperăm cu o anumită ţară pentru că suntem de acord din punct de vedere ideologic, ci pentru că cooperarea este în interesul nostru reciproc. Şi cu Rusia întreţinem relaţii de cooperare doar în chestiunile care sunt reciproc avantajoase. Nu ne facem favoruri unul altuia şi nu aşteptăm la gesturi. Facem ceea ce este bine pentru ambele părți, pe baza respectului reciproc și intereselor reciproce”, a subliniat Péter Szijjártó, amintind: Dacă în ultimii ani am fi creat o relaţie ostilă cu ruşii, cu greu am fi putut achiziţiona de la ei vaccinuri împotriva coronavirusului sau gaze naturale.

„Nu vrem să privim prin ochelarul rusesc relaţia ungaro-ucraineană”

„Să nu fim ipocriţi, să nu cădem în greşeala politicii externe conduse de ideologia liberală! Nimeni nu trebuie să joace rolul unui jandarm mondial, fiecare țară trebuie să-și urmeze politica sa externă într-un mod suveran! Baza politicii externe suverane a Ungariei constă în promovarea intereselor naţionale ungare”, a adăugat şeful diplomaţiei ungare, care a precizat: Interesul Ungariei în legătură cu conflictul ruso-ucrainean este diminuarea tensiunii, ceea ce se poate atinge prin negocieri, dialog, şi nicidecum prin mesaje sau ameninţări.

Péter Szijjártó a repetat afirmaţia sa rostită şi în interviul acordat ziarului ungar „Magyar Nemzet”, potrivit căreia „relația noastră cu Ucraina nu are niciun factor rusesc”.

„Nu vrem să privim prin ochelarul rusesc relaţia ungaro-ucraineană, şi nu vrem să privim prin ochelarul ucrainean relaţia ungaro-rusească. Rusia nu are nicio legătură cu faptul că nu avem o relaţie prea cordială cu Ucraina. Ucrainenii încalcă sistemtic drepturile maghiarilor care trăiesc în această ţară: au limitat dreptul la folosirea limbii materne în învăţământ, în administraţia publică, în mass-media, în domeniul culturii şi vor să excludă persoanele cu dubla cetăţenie din funcții publice. Ce legătură au ruşii cu toate acestea?”, a pus întrebarea poetică Péter Szijjártó.

Referitor la eventuala aderare în viitor a Ucrainei la NATO – refuzată categoric de Mosocova -, Péter Szijjártó a subliniat: Statutul de membru al NATO presupune criterii severe. Evident că Ucraina nu îndeplinește în prezent aceste condiții complexe.Ce se va întâmpla în viitor, pot spune doar prezicătorii. Pe termen scurt, nimeni nu consideră acest lucru drept un scenariu realist. Răspunzând la o altă întrebare, ministrul ungar de externe a precizat: Anexarea Peninsulei Crimeea de cărte Rusia a fost ilegală, Ungaria a susţinut în totdeauna suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei.

„Este o afirmație falsă că Ungaria adoptă o poziţie împotriva Ucrainei. Realitatea este că autorităţile de le Kiev promovează o politică antimaghiară. Împotriva comunităţii maghiare din Transcarpatia şi împotriva Ungariei, ca ţară suverană”, a spus ministrul ungar, care a adăugat: Ungaria ar ridica vetoul ungar privind convocarea reuniunii ministeriale a Comisiei NATO-Ucraina dacă Ucraina ar da înapoi drepturile luate de la minoritatea maghiară.

Referitor la consolidarea trupelor la flancul de est al NATO, ministrul de externe a reiterat: Nu vor veni militari americani în Ungaria, ţara noastră a respins solicitarea făcută în acest sens de Statele Unite.”În ultimii cinci ani a fost derulat un important program de dezvoltare a forţelor armate, armata ungară îşi poate apăra interesele de securitate”, a subliniat oficialul ungar. La remarca opoziţiei ungare, potrivit căreia Ungaria devine oratorul intereselor chineze în UE în schimbul profitului, şeful dipomaţiei ungare a afirmat: Este o problemă artificială repetată de mainstreamul liberal.

„O ţară suverană face comerţ cu China când doreşte. Am o experiență personală: sunt ministru de externe de șapte ani, mă ocup de cooperarea ungaro-chineză de nouă ani, am purtat sute de negocieri, am încheiat multe acorduri, însă chinezii nu au impus niciodată nicio condiţie politică. Niciodată. Între timp trebuie observate şi tendinţele care apar în comerţul mondial, şi anume că volumul schimburilor comerciale dintre UE şi China creşte constant, ţările din Europa de Vest încheie deja afaceri cu China într-o altă dimensiune decât noi, iar Statele Unite fac mai mult comerț cu China decât cu țările europene. Aşadar, nu noi suntem curierii chinezilor”, a mai spus Péter Szijjártó.

În legătură cu întrebarea privind orientarea politicii externe ungare, ministru de externe a menţionat: Trebuie promovată o politică externă bazată pe interese, deoarece sarcina supremă a politicii externe este, totuşi, promovarea unei vieţi mai bune pentru poporul ungar. „Trebuie să ne facem prieteni, să atragem tot mai multe investiţii, să identificăm posibilităţiile de export pentru ca cetăţenii ungari să aibă o viaţă mai bună. În opinia mea, scopul politicii externe nu este să răspândească o viziune ideologică în lume şi nici să demonstreze că noi avem dreptate, ci promovarea puternică a intereselor ungare”, a subliniat Péter Szijjártó, care a spus despre ideiile opoziţiei: Nu văd programul lor de politică externă, doar că tot ceea ce facem noi este rău.