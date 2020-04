„Sunt rezultate concrete ale Agenţieo Naţionale de plăţi. Am intrat în a doua etapă, eficentizăm toate informaţiile pe care le avem la aceste plăţi. Guvernul Ludovic Orban şi-a asumat faptul că înţelege cu toţi cei care se confruntă cu această problemă, atât angajaţi, cât şi angajatori. Prin toată activitatea desfăşurată am căutat să venim complet în ajutor prin măsura şomajului tehnic susţinută de Guvern. A fost un demers în premieră. În acelaşi timp, această perioadă prin care am trecut ne ajută să ne pregătim pentru orice situaţie de criză prin care România trece. Este important să internalizăm expertiza şi procedurile astfel încât România să acţioneze imediat atunci când are nevoie de sprijin.

De la momentul luării deciziilor până la perioada aferentă depunerii cererilor în martie, România a reuşit să gestioneze în mod eficient un program şi o măsură care vine în sprijinul concret al românilor. Experienţa României este discutată şi analizată ca o experienţă unică în cadrul acestui proces. La un bilanţ intermendiar, aferent perioadei 16 martie – 31 martie, peste 600.000 de români au fost sprijiniţi prin această măsură numită şomaj tehnic. Peste 50.000 de profesionişti, din PFA, intreprinderi familiale, contracte de drepturi de autor, au fost beneficiari ai măsurii de şomaj tehnic. Ne bucurăm pentru fiecare om care a primit confirmarea că Guvernul Ludovic Orban a lucrat în această perioadă.

Imediat ce s-a făcut rectificarea bugetară, toate cererile care au fost prelucrate au fost finalizate şi plata s-a făcut chiar în cursul zilei de astăzi, după ce banii au intrat în conturile ANOFM şi AJPIS

Am cerut o estimare pentru a putea vedea dacă sunt necesare măsuri de verificare suplimentare. Peste 60% din cereri îmi arată un grad satisfăcător al problemelor legale de conformare. Aceste verificări minimale au fost făcute şi în sprijinul celor care au depus cereri.

Cea mai comună situaţie pe care am întâlnit-o este nesuspendarea contractelor în REVISAL, insist pe faptul că a fost o măsură în premieră şi ne aşteptăm ca la începutul lunii mai acest proces va fi mult mai simplu şi din partea instituţiilor şi din partea celor care solicită fonduri.

Avem situaţii în care deşi au declarat suspendare temporară pentru angajaţii lor, condiţie în care se putea accesa fonduri din partea Guvernului în unele situaţii au cerut angajaţilor să vină la muncă”, a declarat ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru.

Ministrul le cere angajaţilor români să anunţe dacă îşi continuă activitatea chiar dacă angajatorii lor au suspendat contractele de muncă.

„Suspendare înseamnă că angajatul rămâne la domiciliu şi nu i se dau sarcini în această perioadă. Am cerut Inspectoratelor teritoriale de muncă în ce măsuri există sesizări din partea angajaţilor că li s-a cerut acest lucru, a mai spus ministrul.

Se vor plăti astăzi 90% şi luni restul de 10%

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, alături de secretarul de stat Alin Ignat şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Victor Picu, susţin vineri, de la ora 11:00, o declaraţie de presă online.

Declaraţia a fost transmisă pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.