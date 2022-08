Ministrul Mediului spune că dosarele depuse pentru montarea de panouri fotovoltaice vor fi aprobate în curând

Ministrul Mediului a explicat că obiectul său este să ajungă la 10.000 de dosare pe lună, astfel încât să fie finalizată fază de evaluare, iar firmele autorizate să instaleze panourile fotovoltaice.

„Am modificat procedurile interne, au pornit destul de greu. Astăzi sunt undeva la 15.000 de dosare evaluate din punct de vedere tehnico-economic, urmează evaluarea juridică care se va desfăşura, probabil în următoarele săptămâni vom avea, probabil undeva la sfârşitul lunii august aproape 15.000 de dosare aprobate.

Astăzi sunt aprobate şase mii şi ceva, sunt pregătite încă câteva mii spre aprobare. Deci a pornit evaluarea. Obiectivul pe care l-am impus eu este de 10.000 de dosare pe lună astfel încât să terminăm această fază de evaluare să înceapă firmele autorizate să instaleze panourile fotovoltaice. (…) Ne-am propus ca până la sfârşitul anului 2024 să alocăm în jur de 4 miliarde de lei pentru aceste sisteme fotovoltaice”, a declarat Tanczos Barna la TVR.

Următorul apel de proiecte pentru panouri a fost pregătit

De asemenea, ministrul a explicat că următorul apel de proiecte pentru panouri a fost pregătit, iar acesta va semăna cu programul Rabla pentru Electrocasnice, urmând ca fiecare beneficiar care se înscrie să primească un răspuns de la AFM cu care poate merge la firmele atestate să instaleze panouri fotovoltaice.

În acest context, Tanczos Barna a subliniat că se aşteaptă la „zeci de mii, poate sute de mii” de cereri pentru instalarea de astfel de panouri, iar „cetățenii au dreptate” atunci când reclamă ritmul lent în care sunt evaluate dosarele pentru acest program.

Peste 44.000 de persoane au depus cereri pentru a obţine finanţări



Peste 44.000 de persoane au depus cereri pentru a obţine finanţări prin Programul Casa Verde Fotovoltaice gestionat de Administraţia Fondului de Mediu (AFM), a informat anterior preşedintele AFM, Laurenţiu Neculaescu.

„Ştiu că este un interes foarte mare. Eu am găsit acest program blocat. Am reuşit în luna iunie să deblocăm programul. Mulţi dintre dumneavoastră ştiţi că au fost tot felul de sincope, s-a deschis, s-a închis… Noi acum am reînceput reevaluarea. Sunt undeva la peste 6.000 dosare acceptate. Mergem într-un ritm de de aproximativ 800-1.000 de dosare pe săptămână, pe care le evaluăm şi le aprobăm. Sperăm ca în câteva săptămâni să le terminăm pe toate. Noi avem depuse peste 44.000 de cereri numai pe acest program”, a afirmat oficialul AFM.