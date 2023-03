Economia României va crește mai mult în 2023 decât a prognozat Guvernul de la București

În cadrul conferinţei „Romanian Business & Investment Roundtable”, organizată de revista britanică The Economist, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat că economia națională va crește în acest an mai mult decât a prognozat Guvernul României. Potrivit spuselor sale, prognoza actuală este de 2,8% pentru 2023. În plus, inflația va scădea treptat atât în România, cât și în Europa.

„Rezultatul economic va fi mai bun decât cel prognozat (în 2023 – n. red.). Eu cred că prognozele de la jumătatea anului vor fi mai bune decât sunt acum. Din perspectiva inflaţiei, este anul în care inflaţia intră pe un tren descrescător în Europa şi România, dar rănile rămân. Nu putem răsufla uşuraţi când avem indicatori în scădere, dacă nu ai toate rănile vindecate”, a declarat, joi, Adrian Câciu.

„Economia s-a dovedit rezilientă. Europa a reuşit să evite recesiunea. România a reuşit una dintre cele mai mari creşteri din Europa. 2023 este mai stabil, pentru că la fel cum a fost a două etapă a pandemiei, când ştiam cu ce ne confruntăm, şi în acest an ştim. Avem stabilitate politică şi suntem un furnizor de securitate. Stabilitatea politică este resortul la care se uită investitorii în 2023.

Beneficiază de ancore puternice din perspectiva financiară, având un volum de fonduri europene istoric. În parte a anului ne-am axat pe reducerea deficitului public, pentru a asigura spaţiu investiţiilor, pe creşterea cheltuielilor publice şi ducerea acestor investiţii într-o implementare accelerată. S-au făcut o serie de paşi, nu suficienţi, din punctul meu de vedere 2023 este crucial pentru investiţii.

Din perspectiva bugetară ei există, dar trebuie să existe şi capacitatea administrativă şi parteneriatul cu companiile care realizează aceste investiţii. Ne menţinem orientarea de a adera la zona euro în 2029. Dacă planul se implementează, putem grăbi această accedere mai devreme de 2029”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor propune continuarea reformelor și investițiilor în domeniul apărării și securității

Vă amintim că marți, 14 martie 2023, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a spus că „trebuie să punem în centrul reformării cadrului de guvernanță economică necesitatea continuării reformelor și a investițiilor, inclusiv cele din domeniul apărării și securității”.

„Menținerea unor abordări constructive și pragmatice în perioada următoare este crucială. În acest sens, trebuie să punem în centrul reformării cadrului de guvernanță economică necesitatea continuării reformelor și a investițiilor, inclusiv cele din domeniul apărării și securității. Acest punct ar trebui să ocupe un loc central în timpul negocierilor”, a adăugat el.

Potrivit informațiilor de pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Finanțelor, reforma guvernanței economice europene este o temă care a suscitat discuții intense la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată pe data de 14 martie 2023, la Bruxelles (Belgia).

Miniștrii de Finanțe au reușit să ajungă la un consens referitor la necesitatea reformării cadrului de guvernanță, nevoia abordării diferențiate a statelor membre UE și o mai mare orientare către termenul mediu.