Virgil Popescu, vizită inopinată la Hidrocentrala Porțile de Fier 1

Ministerul Energiei, Virgil Popescu, a efectuat o vizită de lucru inopinată la Hidrocentrala Porțile de Fier 1, conform unei postări pe contul său de socializare. Vizita sa vine în contextul accidentului petrecut săptămâna trecută la Cariera Jilţ Sud, unde trei oameni au murit şi alţi zece au fost răniţi.

„Astăzi am făcut o vizită de lucru inopinată la Hidrocentrala Porțile de Fier 1. Am stat de vorbă cu angajații și am cerut o evaluare a condițiilor de muncă. Astăzi la PF producem 35% din totalul producției de energiei electrică al Hidroelectrica”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook.

Popescu a anunțat săptămâna trecută, după accidentul de la Complexul Energetic Oltenia în care au murit trei angajați, că va face controale la unitățile energetice.

Ministrul Energiei a fost vineri la CE Oltenia

Amintim că, ministrul Energiei a efectuat, vineri, o vizită inopinată la Cariera Roşiuţa din cadrul Complexului Energetic Oltenia, el fiind interesat în principal de condiţiile de transport din unitate.

„Azi-dimineaţă am plecat cu gândul să fac o vizită inopinată în carierele din judeţul Gorj ale Complexului Energetic Oltenia, (…) am mers în Cariera Roşiuţa, am discutat cu liderii de sindicat, cu oamenii de acolo, cu conducerea Carierei, m-am dus chiar să văd cum se lucrează în Cariera de la Roşiuţa. I-am întrebat despre probleme, despre parcul auto, mi-au arătat maşinile care transportă persoane, cât şi marfă acolo, au cu totul alt tip, este un transport mixt, dar este clar că este cu separare între partea de marfă şi cea de persoane.

Am văzut că au luat o decizie de a face o verificare a parcului auto al prestatorului de servicii, am înţeles că se face acest lucru la nivelul întregului Complex. Aş fi vrut să mă duc şi la celelalte cariere, la Jilţ este în derulare o anchetă penală şi am preferat să îi las să îşi facă treaba acolo. (…) Am discutat la sediul CEO cu Corpul de Control, am discutat cu Directoratul companiei, i-am rugat să facă o analiză a riscurilor şi vulnerabilităţilor la nivelul Complexului (…). Voi sta în zonă până marţi, este posibil să fac vizite inopinate la toţi producătorii din energie din judeţele Mehedinţi şi Dolj”, a spus ministrul Virgil Popescu.

El a adăugat că în prima şedinţă de Guvern va prezenta câteva concluzii preliminare şi măsuri urgente ce trebuie aplicate în perioada derulării controlului la CE Oltenia.