Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va fi audiat în curând Parlament. Partidul USR, aflat în prezent în Opoziție, îl cheamă la apel pe Virgil Popescu. Ministrul trebuie să dea socoteală cu privire la facturile uriașe primite de români în ultimele luni, atât la energie electrică, cât și la gaze. Mai mult, foștii parteneri de coaliție îl acuză acum pe ministru Eneregiei că a gestionat prost liberalizarea prețului la energie și gaze în România.

„Virgil Popescu și-a atins limitele de competență pe acest subiect”, spune Dacian Cioloș înainte de audierea din Parlament.

Dacian Cioloș a dat vestea

Anunțul privind chemarea lui Popescu în Parlament a fost făcut chiar de liderul USR, Dacian Cioloș, într-o conferință de presă de marți, 1 februarie. Mai mult, va fi depusă o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei.

„Confirm încă odată faptul că USR va depune o moţiune simplă împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, la începutul acestei sesiuni parlamentare. Am solicitat în mai multe rânduri adoptarea de măsuri care să reducă facturile foarte mari la energie. Am venit şi cu propuneri în acest sens. Am tras şi noi concluzii alături de mulţi cetăţeni ai României care plătesc în continuare facturi mari, faptul că felul cum a fost gestionat acest subiect este unul catastrofal şi asta are impact asupra buzunarelor cetăţenilor”, a declarat Cioloş, la Parlament, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, liderii coaliţiei „au preferat să păstreze aceeaşi persoană în fruntea ministerului”.

„În loc să rezolve problema, să vină cu soluţii, au preferat să păstreze aceeaşi persoană în fruntea ministerului, cu toate că deja e foarte clar că şi-a cam atins limitele de competenţă pe acest domeniu, aşa încât vom crea această oportunitate – să avem în Parlament o discuţie pe acest subiect şi pentru ca parlamentarii să poată să spună prin votul lor dacă într-adevăr administrarea Ministerului Energiei de acest ministru este una bună sau nu, cred că pentru cetăţeni lucrurile sunt foarte clare”, a argumentat liderul USR.

Cum va funcționa plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze

Noua schemă de compensare și plafonare a facturilor la electricitate şi gaze a intrat de marți, 1 februarie, în vigoare și se va aplica până pe 31 martie. Modificările față de schema din noiembrie prevăd scăderea plafonului și creșterea compensării facturilor, atât pentru consumatorii casnici, cât şi pentru cei noncasnici.

Principalele modificări faţă de schema care era în vigoare de la 1 noiembrie prevăd scăderea plafonului de la 1 leu pe kWh la 0,80 de lei pe kWh pentru energie electrică şi de la 0,37 lei pe kWh la 0,31 de lei pe kWh pentru gaze.

Totodată, dacă se încadrează în consumul de 500 de kWh la electricitate şi 300 de metri cubi la gaze lunar, consumatorul beneficiază de o compensare suplimentară până la 0,68 de lei pentru energia electrică şi circa 0,22 de lei pentru gazele naturale, cu toate taxele incluse, scrie Agerpres.