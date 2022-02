Acesta a declarat că orașul lor splendid a supravieţuit încă unei nopţi de atacuri. Ministrul a precizat că o clădire de apartamente a fost lovită Ministrul de Externe al Ucrainei.

„Kiev, oraşul nostru splendid şi paşnic, a supravieţuit încă o noapte sub atacurile forţelor terestre ruseşti, a rachetelor. Una dintre acestea a lovit un apartament rezidenţial din Kiev. Cer lumii: izolarea completă a Rusiei, expulzarea ambasadorilor, embargou pentru petrol, distrugerea economiei acesteia. Opriţi criminalii de război ruşi!”, a scris Kuleba pe Twitter.

Potrivit primelor informaţii, nu s-au înregistrat victime.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022