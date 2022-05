Ministerul Finanțelor a ieșit din nou să se împrumute pe piețele externe. Este a treia astfel de operațiune din acest an

Așadar, datele publicate recent pe platforma Bloomberg arată că Ministerul Finanţelor vrea să se finanţeze prin două tranşe, una cu scadenţa pe 5,5 ani şi cealaltă pe 12 de ani în obligaţiuni în dolari.

Comparativ, autoritățile au atras în ziua de 19 ianuarie a acestui suma de 2,1 miliarde dolari pe pieţele externe. Totodată, în ziua de 31 ianuarie a fost realizat un împrumut de 2,5 miliarde euro.

Dobânda este fixă, plătibilă semi-anual

Pentru ambele tranşe, dobânda este fixă, plătibilă semi-anual. Prima tranşă are maturitatea 30 aprilie 2027 iar cea de-a doua, 15 mai 2022. Pentru prima tranşă dobânda este formată din midswap (MS) plus 250 de puncte de bază, iar pentru cea de-a doua, MS plus 320 puncte de bază.

Valoarea împrumutului va fi publicată după ce se strâng ofertele de la investitori, iar preţul se va forma în funcţie de cerere. Cel mai probabil, valoarea va fi publicată astăzi, după ora 18.00. Această finanţare prin eurobonduri are ca bookrunners Citi, Erste J.P. Morgan, Raiffeisen Bank, Societe Generale, arată datele Bloomberg.

Marcel Ciolacu spune că era de aşteptat ca BNR să majoreze dobânda de referinţă

În altă ordine de idei, Marcel Ciolacu a declarat anterior că era de aşteptat, dat fiind contextul macroeconomic, ca Banca Naţională a României să majoreze dobânda de referinţă, iar toate ţările care au frontieră cu Ucraina au ajuns în acest moment să se împrumute cu peste 7% dobândă.

„Era de aşteptat, în contextul macroeconomic, această decizie luată de BNR. Mi se pare că ieri ministrul de Finanţe s-a împrumutat pe piaţa internă de o anumită sumă de bani pentru a acoperi deficitul. Dacă vă uitaţi, Polonia mi se pare că a pornit de la 2% dobândă şi a ajuns zilele acestea la 7%.

Toate ţările apropiate şi care au frontieră cu Ucraina, dacă vă uitaţi, Polonia, Ungaria şi România, au ajuns în acest moment să se împrumute cu peste 7%. Cehoslovacia a ajuns şi ea la 5% (…) şi mi se pare că şi Bulgaria”, a spus Ciolacu într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.