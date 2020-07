Namig Aliyev, locuitor din satul Dondar Kulçu, situat în regiunea Tovuz, spune că un obuz de tun a lovit casa în care locuiește.

“Trăim cinci persoane în casă. Stăteam în casă și pentru că nu mai încetau zgomotele produse de obuze, mi-am luat mama și copiii și i-am dus în vecini. La zece minute după ce am ieșit din casă, am auzit cum a căzut un obuz peste casă. După ce i-am lăsat pe copii la vecini, m-am întors acasă. Am văzut că un obuz de tun a lovit casa. Vecinii din sat mi-au sărit imediat în ajutor, văzând în ce stare gravă se afla casa.

În jur de ora 3-4, au început să se audă din nou zgomotele produse de obuze. Am fugit să stau cu copiii iar noaptea m-am întors acasă. Până la urmă, am dormit în mașină. Nu vrem să plecăm nicăieri de aici. Nu ne părăsim pământul și casa”, spune bărbatul, potrivit Akşam.

Mahir Sadıgov, care locuiește împreună cu soția, spune că „Din fericire, eu și soția nu eram acasă. Se vede cât este de distrusă casa de obuz. Șrapnelele produse de obuzul care a explodat în grădina casei au intrat prin fereastră și au ieșit pe fereastra opusă. După asta, am rămas în alt loc. Dar nu îmi voi părăsi satul, pământul, cuibul. Dacă aș face așa, ar însemna că am fugit de frică. Nici eu și nici ceilalți din Tovuz nu am fugit altundeva. Nici măcar în perioada războiului nu am renunțat la pământ iar oamenii nu au fugit nicăieri”.

În data de 12 iulie, Armenia a lansat tiruri de tun asupra regiunii Tovuz, aflată într-o zonă de graniță din Azerbaidjan. Armata Azerbaidjanului a intervenit dar după ce a înregistrat pierderi, s-a retras. În cursul ciocnirilor și-au pierdut viața patru soldați azeri și alți patru au fost răniți. În ciocnirile care s-au înregistrat zilele următoare, șapte militari din armata Azerbaidjanului și-au pierdut viața, printre aceștia și un general maior.