Milioane de pensionari vor rămâne cu buza umflată și cu buzunarele goale. Legea cu care Lia Olguța Vasilescu a defilat mai bine de un an de zile este pe cale să devină amintire. Legea Pensiilor a picat în Senat, iar în Camera Deputaților nu are nicio șansă să treacă. PSD nu mai are majoritate și nici nu este dispus să mai facă compromisuri.

Fostul președinte, Traian Băsescu, dă de pământ cu social democrații și dezvăluie că nici aceștia nu mai vor să treacă legea pentru că sunt conștienți că nu există bani pentru ca aceasta să fie susținută. Mai mult, actualul europarlamentar dă de pământ cu inițiatoarea legii, Lia Olguța Vasilescu, cea care atunci când era ministrul Muncii a defilat peste un an de zile cu promisiuni de mărire a pensiilor.

„Fondul de pensii e undeva la 60 de miliarde lei anual și dacă ne luăm după mintea lui Olguța, în patru ani ar trebui să ajungă la 150 miliarde lei. De unde să ajungă la atât? Din ce? Eu îmi doresc să se mărească pensiile, pentru că și eu am pensie, dar nu văd de unde va crește pensia așa cum a promis-o Olguța (Vasilescu-n.red.). Șocul este că legea a căzut în Senat, unde PSD au o majoritate confortabilă. Nu știu cum o vor trece prin Camera Deputaților, unde, dacă UDMR rămâne de partea opoziției, practic nu au majoritate. Este posibil, dându-și seama că bagă țara într-o mare dificultate, s-o fi oprit, pentru că legea este nerealistă din punctul de vedere al capacității de a plăti. Anul acesta putem, dar la anul și peste doi ani nu mai putem, iar peste patru ani ajungem la 150-160 de miliarde lei fondul de pensii. Bănuiesc că o vor abandona. Va lua un vot negativ și în Cameră și va fi luată la repieptănat”, a declarat, duminică seară, Traian Băsescu, la RomâniaTV.

Te-ar putea interesa și: