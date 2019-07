Cu toții am auzit de familia Rotschild, de care se leagă istoria băncilor la nivel mondial și care ajuns să ocupe prima poziție în orice teorie a conspirației privind „guverne mondiale” sau „stăpânii lumii”. Dar câți știau că există dinastii chiar mai vechi decât Rotschild care continuă să conteze în lumea finanțelor după aproape patru secole și care fac încă afaceri cu miliarde dolari în aproape același stil ca în 1650?

Familia Hoare, din Marea Britanie, a început să facă afaceri în 1672 și continuă să existe pe scena marii finanțe sub aceeași denumire, C. Hoare & Co, notează Bloomberg.

Mai mult decât atât, familia, mai veche chiar decât celebrii Rotschild, își duc business-ul mai departe în același stil tradițional. În depozitele băncii sunt aproape 6 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că au atras încrederea unui număr important de clienți.

Interesant este că, spre deosebire de 99% dintre băncile din ziua de astăzi, C.Hoare dă împrumuturi exclusiv din prorpriile resurse, atrase de la clienți, adică practică cel mai primitiv și, spun unii, cel mai sănătos stil de banking. Nu se împrumută pentru a lua împrumuturi, nu fac plasamente riscante.

” Împrumută doar babii proprii și reușesc să găsească soluții pe care alte bănci nu le găsesc”, îi descrie Islay Robinson, CEO al ENNES, unul dintre marii brokeri londonezi.

A zecea generație de lideri ai băncii (parteneri) s-a retras anul trecut și, conform tradiției, a lăsat locul următoarei generații din familie.

