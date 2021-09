România, într-un punct critic! Suntem mult peste cel mai rău scenariu. Mii de oameni vor muri

Potrivit acestuia, estimările guvernului au fost complet pe arătură, precum măsurile luate. Totodată, profesorul universitar a punctat că în spitale sunt internați deja 4.300 de pacienți, față de un maxim 4.000 cât estima guvernul.

„Am atins borna de 2500 de infectări noi zilnice. Am figurat asta hand-made pe graficul lui Octavian Jurma. Suntem mult peste cel mai rău scenariu prognozat de guvern (curba albastră), care estima un vârf de 2000 de cazuri săptămâna viitoare când, în realitate, vom avea probabil 3000. În spitale sunt internați deja 4300 de pacienți, față de un maxim 4000 cât estima guvernul – și suntem încă în faza „juvenilă” a valului 4.

Estimările guvernului au fost complet pe arătură, la fel și măsurile luate (logic), chiar în timp ce vorbim se întâmplă Untold și zeci de mii de spectatori sunt așteptați la FCSB-Dinamo”, a scris Bogdan Glavan pe Facebook.

Mii de oameni vor muri din cauza supra-umplerii spitalelor

De asemenea, Bogdan Glavan susține că mii de oameni vor muri din cauza supra-umplerii spitalelor.

„Incompetență și mai ales populism. Prețul? Sute, mii de oameni vor muri din cauza supra-umplerii spitalelor. Problema este agravată de concentrarea campaniei de vaccinare pe copii. Asta nu e demagogie, e prostie și ticăloșie. Marea majoritate a deceselor se întâmplă în cazul persoanelor care au comorbidități, în special în cazul vârstnicilor. Dar nu interesează guvernul. Este și asta o formă de tăiere a cheltuielilor cu pensiile.

Școlile se vor deschide două săptămâni și apoi se vor închide Sacrificiul educațional, despre care am vorbit anul trecut, se transformă în dezastru educațional. Am avut multe luni de zile în care să extindem acoperirea cu internet în zonele rurale, să găsim soluții. Nu am făcut-o, prioritară a fost darea afară de la guvernare a USR ca să poată guverna în liniște cu PSD. P.S. Este o greșeală pe graficul cu decese, perioada de timp este bineinteles 21 august – 10 septembrie”, a conchis acesta.

Sursă foto: Dreamstime